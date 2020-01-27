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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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NYT узнала о сокрытии военными удара по Boeing от президента Ирана

Высокопоставленные военные КСИР уже через несколько минут после инцидента знали, что произошло с украинским Boeing, однако скрывали правду от президента страны в течение трех дней, утверждает NYT
Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters

В течение нескольких минут после трагедии с Boeing «Международных авиалиний Украины» командование «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) знало, что произошло. Однако военные, которые подчиняются аятолле Али Хаменеи, три дня скрывали от президента Ирана Хасана Роухани свою ошибку, пишет The New York Times, которая восстановила хронологию происходящего в течение первых дней после крушения самолета.

Глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал о допущенной ошибке с самолетом. Он сообщил о произошедшем коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Командующие создали комитет для расследования произошедшего и после многочасовых допросов причастных к инциденту доложили об ошибке Хаменеи, по-прежнему игнорируя Роухани, пишет газета.

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Пока иранские власти отрицали причастность к крушению самолета, продолжает NYT, Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали. Члены правительства, которые также звонили представителям армии, получали сообщения о ложности подозрений.

10 января, когда власти Ирана официально назвали версию об ударе по Boeing «большой ложью», военные сообщили президенту правду. По данным NYT, Роухани был «в ярости». Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать «трагическую ошибку» и ее последствия. Один из чиновников, присутствовавших на совещании, проинформировал о происходящем Хаменеи, и он приказал готовить текст заявления с признанием ответственности за авиакатастрофу.

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В результате, по данным NYT, КСИР хочет возложить ответственность за произошедшее на тех, кто непосредственно участвовал в пуске ракет. Роухани потребовал более широкого признания вины со стороны военных и призвал к расследованию в отношении руководителей КСИР. 11 января Хаджизаде публично взял на себя ответственность за произошедшее с самолетом.

Boeing «Международных украинских авиалиний» был сбит двумя ракетами ПВО Ирана в ночь на 8 января. На борту находились 176 человек, все они погибли.

Автор: Артём Губенко
Теги: Иран, Boeing, ультиматум
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