Песков заявил об отсутствии прогресса в вопросе о дипсобственности в США

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Никакого продвижения в решении вопросов о дипломатической собственности России в США и установлении прямого авиасообщения с США сейчас нет, поскольку Вашингтон увязывает их с урегулированием на Украине. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что Москва хотела бы считать эти проблемы разными треками, но позиция США другая.

«Мы действительно предпочитали бы считать это двумя разными трекам, но продвинуться не очень-то удалось. Продвижения почти никакого нет», — сказал Песков.

«У американской стороны другая точка зрения, что это увязано с украинским урегулированием», — добавил он.

США закрыли свое небо для российских самолетов в марте 2022 года. Аналогичное решение приняли еще около 30 стран, включая членов ЕС. Россия приняла ответные меры.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин напомнил, что США забрали у России дипсобственность, тем самым нарушив международные нормы и правила. В июле 2024 года занимавший на тот момент должность посла России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон полностью остановил диалог по вопросу возвращения российской дипломатической собственности.

В феврале 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил, что Российская сторона направила США перечень вопросов, необходимых, по словам чиновника, для обеспечения нормальной работы посольств в обеих странах. Лавров тогда отметил, что среди вопросов также есть проблема российской дипсобственности.

В 2016 году администрация занимавшего тогда пост президента Барака Обамы в рамках санкций закрыла две резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде и выслала десятки дипломатов. При следующем президенте были закрыты российские консульства в Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке, а также торговые представительства. Всего в 2016–2017 годах арестовали шесть российских объектов недвижимости в США, включая две дипломатические дачи и загородный комплекс в Мэриленде площадью 18 га.