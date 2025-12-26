Bloomberg назвал страны с высоким риском беспорядков в 2026 году

Среди таких стран — Эфиопия, ЦАР, Ангола, Гватемала, Республика Конго и Малайзия. Это следует из модели Bloomberg, которая анализирует факторы риска протестов более чем в 150 странах и дает прогноз на год

Фото: Sandra Sebastian / dpa / Global Look Press

В 2026 году повышенный риск гражданских беспорядков сохраняется в Эфиопии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Анголе, Гватемале, Республике Конго и Малайзии, следует из данных Bloomberg.

С января эти шесть стран продемонстрировали самый быстрый рост риска беспорядков среди 157 стран, отслеживаемых моделью Bloomberg Economics, уступив лишь Непалу и Мадагаскару, пишет агентство в материале о молодежных протестах.

Исследование Bloomberg Economics основано на модели машинного обучения, которая прогнозирует риск гражданских беспорядков на 12 месяцев вперед. Модель анализирует более 50 факторов — от прочности институтов и демографии до макроэкономики и истории протестов. Интенсивность беспорядков оценивается по данным проекта ACLED (Armed Conflict Location & Event Data). Результаты масштабируются в индекс от 0 до 100, где более высокое значение означает больший риск.

Так, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сталкивается с растущими угрозами из-за усиления исламизма, расколов в правящей коалиции и недовольства экономикой, отметил Bloomberg. Поражения на недавних выборах указывают на снижение поддержки, а сам Ибрагим признает риски, связанные с молодежью. Он отметил, что «воля молодежи уже не является незначительной».

В целом, развитые и крупные развивающиеся экономики более стабильны относительно риска протестов, утверждает агентство. Однако в некоторых странах, включая США, Индонезию и Израиль, риск массовых протестов с начала года вырос и они остаются в группе повышенной опасности.

Лауреат Нобелевской премии 2024 года по экономике, экономист из Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу отметил, что демократия переживает глобальный кризис, движущей силой которого является молодежь. Эта тенденция проявляется в протестах по всему миру, передает агентство.

Например, в Перу демонстранты поколения Z в октябре способствовали смене власти, требуя безопасности. На Мадагаскаре осенью 2025 года молодежь свергла правительство, протестуя против бедности и нестабильности. В Марокко и Сербии в 2025 году протесты среди молодежи также были вызваны отсутствием возможностей, коррупцией и разочарованием в будущем.

Одним из самых широких протестов зумеров в 2025 году стали беспорядки в Непале в сентябре. Число их жертв превысило 70 человек. Тысячи молодых демонстрантов в Катманду и других городах столкнулись с силовиками, применившими слезоточивый газ и резиновые пули. Протестующие атаковали здания Верховного суда, парламента и полицейских участков.

Несмотря на отставку премьер-министра Кхадги Прасада Шармы Оли, напряжение не спало. Временным главой правительства назначили бывшего главу Верховного суда Сушила Карки — первую женщину на этом посту. Власти пообещали компенсации семьям погибших, бесплатную медпомощь пострадавшим и назначили новые выборы на 5 марта.