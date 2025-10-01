 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Протесты зумеров охватили еще одну страну

В Марокко вспыхнули масштабные протесты молодежи из движения GenZ 212 против коррупции и трат на чемпионат мира по футболу 2030 года. В ходе протестов произошли десятки задержаний и столкновения с полицией
Фото: JALAL MORCHIDI / EPA / ТАСС

В Марокко в конце сентября начались масштабные протесты, организованные молодежным движением GenZ 212, против коррупции и государственных расходов на подготовку к чемпионату мира по футболу 2030 года, пишет Morocco World News.

По стране прошли десятки арестов. Так, 21 протестующего арестовали после перекрытия шоссе в Касабланке в воскресенье, во вторник в Беркане было задержано около 49 человек, в том числе 16 несовершеннолетних и одна женщина. Более 100 арестов произошло в Рабате.

Протесты в городе Уджда во вторник, 30 сентября, вечером, привели к ранениям сотрудников службы безопасности и демонстрантов. Так, травмы получили 32 сотрудника службы национальной безопасности, а также пять военнослужащих и три гражданина.

Первые протесты в сфере здравоохранения начались две недели назад с демонстрации в Агадире против «ухудшения обслуживания» в региональном больничном центре имени Хасана II, говорится в материале. Молодежь продолжает выходить на улицы, скандируя лозунги с требованием свободы, социальной справедливости и реформ в секторах здравоохранения и образования.

Так, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2023 год показывают, что в регионах Марокко на 10 тыс. жителей приходится до 4,4 медицинских работников на 10 тыс. жителей — при рекомендованных 25 специалистах. Протестующие проводят прямую связь между проблемами в здравоохранении и инвестициями в подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2030 года.

Чемпионат мира по футболу 2030 — 24-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти летом 2030 года. ФИФА утвердила в качестве хозяев чемпионата Испанию, Португалию и Марокко.

Митинги в Марокко стали частью глобального тренда «восстаний зумеров». Так, в сентябре Перу охватила волна антиправительственных демонстраций под предводительством «поколения Z».

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
зумеры протесты Марокко
Материалы по теме
Президент Непала объявил имя нового премьера после революции зумеров
Политика
Жена премьера Непала осталась жива после нападения протестующих зумеров
Политика
Число погибших при «протестах зумеров» в Непале выросло до 30
Политика
