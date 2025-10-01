Протесты зумеров охватили еще одну страну

В Марокко вспыхнули масштабные протесты молодежи из движения GenZ 212 против коррупции и трат на чемпионат мира по футболу 2030 года. В ходе протестов произошли десятки задержаний и столкновения с полицией

Фото: JALAL MORCHIDI / EPA / ТАСС

В Марокко в конце сентября начались масштабные протесты, организованные молодежным движением GenZ 212, против коррупции и государственных расходов на подготовку к чемпионату мира по футболу 2030 года, пишет Morocco World News.

По стране прошли десятки арестов. Так, 21 протестующего арестовали после перекрытия шоссе в Касабланке в воскресенье, во вторник в Беркане было задержано около 49 человек, в том числе 16 несовершеннолетних и одна женщина. Более 100 арестов произошло в Рабате.

Протесты в городе Уджда во вторник, 30 сентября, вечером, привели к ранениям сотрудников службы безопасности и демонстрантов. Так, травмы получили 32 сотрудника службы национальной безопасности, а также пять военнослужащих и три гражданина.

Первые протесты в сфере здравоохранения начались две недели назад с демонстрации в Агадире против «ухудшения обслуживания» в региональном больничном центре имени Хасана II, говорится в материале. Молодежь продолжает выходить на улицы, скандируя лозунги с требованием свободы, социальной справедливости и реформ в секторах здравоохранения и образования.

Так, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2023 год показывают, что в регионах Марокко на 10 тыс. жителей приходится до 4,4 медицинских работников на 10 тыс. жителей — при рекомендованных 25 специалистах. Протестующие проводят прямую связь между проблемами в здравоохранении и инвестициями в подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2030 года.

Чемпионат мира по футболу 2030 — 24-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого должна пройти летом 2030 года. ФИФА утвердила в качестве хозяев чемпионата Испанию, Португалию и Марокко.

Митинги в Марокко стали частью глобального тренда «восстаний зумеров». Так, в сентябре Перу охватила волна антиправительственных демонстраций под предводительством «поколения Z».