Политика
0

Балицкий сообщил об урегулировании вопросов с ЦИК после встречи с Путиным

Балицкий и глава ЦИК урегулировали «проблемные вопросы» после сокращения штата избиркома региона и отставки его руководителя. Они договорились о конструктивном взаимодействии для подготовки к выборам в Госдуму — 2026
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Запорожской области Евгений Балицкий и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова провели встречу, по итогам которой урегулировали проблемные вопросы после указа губернатора о досрочной отставке главы ЦИК региона, сообщил Балицкий в телеграм-канале.

«Урегулировали с Эллой Александровной проблемные вопросы, которые были поводом тиражирования недостоверной информации вокруг наших взаимоотношений в отдельных СМИ», — написал он. Балицкий поблагодарил Памфилову за «конструктивный диалог и понимание по всем вопросам».

Ранее на этой неделе прошла рабочая встреча губернатора с президентом Владимиром Путиным, где они обсудили в том числе вопросы социально-экономического развития Запорожской области, итоги года.

В начале августа ЦИК направила обращения в Генпрокуратуру из-за невыплаты зарплат сотрудникам избирательной комиссии Запорожской области. Балицкий после этого сообщил, что штат из 85 человек, который привлекается к работе один раз в 2–4 года, нецелесообразен. В связи с этим в конце 2024 года была утверждена численность 25 человек. «Утвержденная численность и зарплатный фонд были доведены до руководства избирательной комиссии Запорожской области, чтобы штатная численность была приведена в соответствие с утвержденными цифрами. Но на сегодняшний день сокращения штата так и не произошло, что стало прямым нарушением закона о бюджете и повлекло за собой нерациональное использование бюджетных средств. В результате зарплатный фонд был полностью исчерпан», — пояснил он.

Суд отменил указ Балицкого о досрочной отставке главы ЦИК Запорожья
Политика
Галина Катющенко

Памфилова после этого предупредила власти Запорожской области о недопустимости поправок в местный закон, ведущих к развалу избирательной системы региона. Глава ЦИК говорила, что ситуация была искусственно создана самим Балицким, и подчеркнула, что у губернатора нет права устанавливать численность штатных сотрудников избирательных комиссий.

Затем в конце октября Балицкий уволил главу региональной избирательной комиссии Галину Катющенко на основании доклада комитета по противодействию коррупции администрации губернатора и правительства Запорожской области «в связи с утратой доверия». По данным Балицкого, Катющенко не представила отчет о происхождении «огромных денег» и не подала декларацию.

Памфилова назвала документ «актом очередного самоуправства» Балицкого, подчеркнув, что он не уведомил центральную комиссию. ЦИК сообщила, что направит в Генпрокуратуру России обращение с просьбой опротестовать указ губернатора. После этого в декабре суд отменил указ Балицкого.

Дарья Лебедева
Евгений Балицкий Запорожская область Элла Памфилова ЦИК
