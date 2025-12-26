ФСБ предотвратила подрыв автомобиля военного в Ставрополе
18-летняя жительница Краснодарского края пыталась установить бомбу под машиной российского военного. Ее задержали, сообщили РБК в ЦОС ФСБ России.
Девушка находилась под влиянием телефонных мошенников, которые грозили ей уголовным преследованием. По информации спецслужбы, россиянка получила от украинских силовиков взрывное устройство мощностью в 400 грамм в тротиловом эквиваленте. Она планировала закрепить взрывчатку на одной из машин, припаркованных у войсковой части.
Подозреваемую задержали с поличным «при попытке реализации преступного замысла». Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта, а также незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ.
Утром 22 декабря при взрыве автомобиля в Москве погиб генерал-лейтенант и начальник оперативной подготовки Вооруженных сил Фанил Сарваров. СК завел уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. По версии следствия, СВУ заложили под днищем автомобиля. Как сообщили РБК два источника в правоохранительных органах, его мощность могла составлять около 300 грамм.
Материал дополняется
