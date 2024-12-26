Столичные аэропорты временно закрывали из-за угрозы безопасности

Ограничена была работа аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский, а также аэропорта Калуга. Около часа там действовал план «Ковер»: его вводят в том числе из-за неопознанных объектов в воздухе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он. В 16:53 в Росавиации сообщили о снятии ограничений.

Подобные ограничения вводятся регулярно в разных регионах, обычно они связаны с угрозой ударов дронами. Так, накануне, 25 декабря, ограничения вводились в аэропорту Казани.

Речь идет о плане «Ковер», который вводится в случае незаконного пересечения границы или из-за неопознанных объектов в воздухе. В пресс-службе аэропорта Шереметьево подтвердили РБК, что он введен над территорией воздушной гавани.

«Да, введен, так как мы также входим в зону московских аэропортов. Если «Ковер» долго продлится, то будет задержан один рейс Минск — Калуга и в обратном направлении», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Калуга в ответ на вопрос, был ли введен этот план.

«В целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов с 15:44 в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов», — сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Внуково.

По данным сервиса Flightradar24 на 16:16, в небе над Москвой кружили несколько самолетов, сообщает портал MSK1.ru.

Первые рейсы на вылет начали задерживать в Шереметьево примерно в 15:30 мск, следует из данных на табло. С тех пор было задержано большинство вылетающих рейсов. Также задерживается часть рейсов на прилет. То же касается Внуково: там задержки начались около 15:20. В Жуковском их практически нет, поскольку на середину дня рейсы не были запланированы. В Домодедово с 15:45 также наблюдаются задержки (в основном на вылет), один прибывающий рейс перенаправили в Нижний Новгород.

Москва после начала военных действий на Украине неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Самая массированная атака произошла 10 ноября. По данным Минобороны, тогда над московским регионом было сбито 34 беспилотника. Дроны также сбивали и над Калугой.