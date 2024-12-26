Над Волгоградской областью сбили три дрона
В ночь на 26 декабря средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Минобороны России.
Три дрона сбиты над Волгоградской областью, один — над Воронежской, еще один — над Белгородской.
«Пострадавших нет, повреждения гражданских и военных объектов нет», — прокомментировал глава региона Андрей Бочаров.
Обломки одного беспилотника упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание, добавил он. На месте работают оперативные службы.
В ночь на 25 декабря российские средства ПВО уничтожили 59 украинских беспилотников. Из них 26 дронов были сбиты над Белгородской областью, 23 — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской, один — над Азовским морем.
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