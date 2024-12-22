SVT узнал, куда отплыло китайское судно из дела обрыва кабелей в Балтике

SVT: китайское судно из дела об обрыве кабелей в Балтике держит курс на Египет

Судно снялось с якоря в проливе Каттегатт, где простояло около месяца в окружении военных кораблей, и направилось в Порт-Саид в Египте. Как уточнили в береговой охране, сухогруз отплыл по инициативе экипажа

Фото: Reuters

Китайский сухогруз Yi Peng 3, фигурирующий в расследовании по делу об обрыве кабелей связи в Балтийском море, снялся с якоря в проливе Каттегатт и держит курс на Египет. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные береговой охраны.

Как сообщила телекомпании дежурный офицер Ханна Бюлер, экипаж уведомил береговую охрану о намерении отплыть в Порт-Саид. Корабль снялся с якоря по инициативе команды, уточнила она.

Сухогруз отплыл с места стоянки около 14:30 по местному времени и в настоящее время движется на север пролива Каттегатт (территориальные воды Дании), отмечает SVT.

Yi Peng 3 — грузовое судно длиной 217 м. Оно перевозит удобрения. Согласно китайскому судовому реестру его владельцем является китайская компания Ningbo Yipeng Shipping. По данным службы Marinetraffic, Yi Peng 3 около двух месяцев назад покинуло Средиземное море и направилось через Балтийское море в Россию. Впоследствии оно остановилось в порту Усть-Луга, откуда 11 ноября отправилось в обратный путь на юго-запад. В проливе Каттегат сухогруз простоял около месяца, окруженный кораблями береговой охраны и военными кораблями НАТО. Судно ходит под флагом Китая. Обновленные данные сервиса также свидетельствуют, что сейчас оно направляется в Порт-Саид. Сейчас оно пересекает пролив Скагеррак и находится около побережья Дании.

18 ноября власти Финляндии сообщили, что в Балтийском море произошло повреждение подводного кабеля C-Lion1, проходящего между Германией и Финляндией. В тот же день стало известно, что был оборван еще один подводный кабель — BCS East-West Interlink, проложенный между Литвой и Швецией. У него имеется пересечение с C-Lion1.

The Wall Street Journal (WSJ) писала о подозрениях европейских следователей, что экипаж Yi Peng 3 намеренно повредил два подводных кабеля в Балтийском море. Bild сообщил, что капитан сухогруза является гражданином России, однако, по данным WSJ, капитан — гражданин Китая. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал власти Китая направить грузовое судно в территориальные воды Швеции для продолжения следственных действий.

Экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, тогда еще занимавший свой пост, заявил, что повреждение подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море не было случайностью. «Нет, у меня есть подозрения, у меня есть улики, у меня есть информация, но она не окончательная», — говорил дипломат. Вариант с диверсией также не исключил министр обороны Германии Борис Писториус.

WSJ 19 декабря сообщила, что власти Китая разрешили шведским следователям подняться на борт Ying Peng 3.