 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

SVT узнал, куда отплыло китайское судно из дела обрыва кабелей в Балтике

SVT: китайское судно из дела об обрыве кабелей в Балтике держит курс на Египет
Судно снялось с якоря в проливе Каттегатт, где простояло около месяца в окружении военных кораблей, и направилось в Порт-Саид в Египте. Как уточнили в береговой охране, сухогруз отплыл по инициативе экипажа
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Китайский сухогруз Yi Peng 3, фигурирующий в расследовании по делу об обрыве кабелей связи в Балтийском море, снялся с якоря в проливе Каттегатт и держит курс на Египет. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные береговой охраны.

Как сообщила телекомпании дежурный офицер Ханна Бюлер, экипаж уведомил береговую охрану о намерении отплыть в Порт-Саид. Корабль снялся с якоря по инициативе команды, уточнила она.

Сухогруз отплыл с места стоянки около 14:30 по местному времени и в настоящее время движется на север пролива Каттегатт (территориальные воды Дании), отмечает SVT.

Китай разрешил властям ЕС осмотреть судно, подозреваемое в обрыве кабелей
Политика
Фото:Ritzau Scanpix / Mikkel Berg Pedersen / Reuters

Yi Peng 3 — грузовое судно длиной 217 м. Оно перевозит удобрения. Согласно китайскому судовому реестру его владельцем является китайская компания Ningbo Yipeng Shipping.

По данным службы Marinetraffic, Yi Peng 3 около двух месяцев назад покинуло Средиземное море и направилось через Балтийское море в Россию. Впоследствии оно остановилось в порту Усть-Луга, откуда 11 ноября отправилось в обратный путь на юго-запад. В проливе Каттегат сухогруз простоял около месяца, окруженный кораблями береговой охраны и военными кораблями НАТО.

Судно ходит под флагом Китая. Обновленные данные сервиса также свидетельствуют, что сейчас оно направляется в Порт-Саид. Сейчас оно пересекает пролив Скагеррак и находится около побережья Дании.

18 ноября власти Финляндии сообщили, что в Балтийском море произошло повреждение подводного кабеля C-Lion1, проходящего между Германией и Финляндией. В тот же день стало известно, что был оборван еще один подводный кабель — BCS East-West Interlink, проложенный между Литвой и Швецией. У него имеется пересечение с C-Lion1.

The Wall Street Journal (WSJ) писала о подозрениях европейских следователей, что экипаж Yi Peng 3 намеренно повредил два подводных кабеля в Балтийском море. Bild сообщил, что капитан сухогруза является гражданином России, однако, по данным WSJ, капитан — гражданин Китая. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал власти Китая направить грузовое судно в территориальные воды Швеции для продолжения следственных действий.

Экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, тогда еще занимавший свой пост, заявил, что повреждение подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море не было случайностью. «Нет, у меня есть подозрения, у меня есть улики, у меня есть информация, но она не окончательная», — говорил дипломат. Вариант с диверсией также не исключил министр обороны Германии Борис Писториус.

WSJ 19 декабря сообщила, что власти Китая разрешили шведским следователям подняться на борт Ying Peng 3.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Китай Балтийское море кабели
Материалы по теме
Стала известна причина обрыва кабелей связи между Швецией и Финляндией
Политика
Китай разрешил властям ЕС осмотреть судно, подозреваемое в обрыве кабелей
Политика
Между Швецией и Финляндией произошел обрыв кабеля связи
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Как разморозить пенсионные накопленияРБК и ВТБ, 09:50
Губернатор Орловской области рассказал о последствиях ночной атаки дроновПолитика, 09:49
У арестованного экс-замминистра обороны нашли коллекцию ретроавтомобилейПолитика, 09:42
В Магдебурге арестовали мужчину, наехавшего на людей на ярмаркеОбщество, 09:23
Как построить сквозную систему аналитики бизнесаРБК и СберАналитика, 09:02
Курс доллара в 2025 году: было ли «разминкой» ослабление рубля в 2024-омИнвестиции, 09:00
Минобороны отчиталось об уничтожении 42 украинских беспилотниковПолитика, 08:58
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Почему в Китае набирают популярность отели для геймеровPro, 08:54
Песков рассказал о рабочем графике Путина в новогодние каникулыПолитика, 08:38
По делу о вербовке в террористическую организацию задержали студента РУДНПолитика, 08:19
США по ошибке сбили свой истребитель над Красным моремПолитика, 08:16
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 08:11
В ДР Конго 38 человек погибли и более 100 пропали после крушения паромаОбщество, 07:56
Усик не стал обсуждать судейство после победы над ФьюриСпорт, 07:22