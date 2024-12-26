 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Главе проекта «Архангел» пытались вручить заминированную рамку с грамотой

Главе проекта 22 декабря пытались вручить заминированную рамку с грамотой, но все происходило под контролем спецслужб, и исполнителей задержали, сообщил Романов. ФСБ ранее отчиталась о предотвращении серии терактов против военных
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову пытались вручить заминированную грамоту в рамке с подсветкой. Преступление предотвращено, а исполнитель задержан, сообщил ТАСС куратор проекта Виталий Романов.

«В Москве сотрудниками спецслужб предотвращен теракт. 22 декабря Михаилу пытались вручить заминированную подарочную грамоту в рамке с подсветкой. Это проходило под контролем сотрудников спецслужб России. Курьер и подрывник-исполнитель были задержаны сразу», — сказал собеседник агентства.

Бомбу, по его словам, разминировали, никто не пострадал.

Проект «Архангел» был создан группой добровольцев в 2022 году вскоре после начала боевых действий на Украине, отмечает ТАСС. Он нацелен на обучение военнослужащих управлению дронами. Также в рамках проекта разрабатываются и тестируются беспилотники с использованием современных систем.

ФСБ показала допрос подозреваемых в покушениях на российских военных
Политика

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСБ по Московской области.

Утром 26 декабря ФСБ сообщила о предотвращении серии покушений на высокопоставленных военных Минобороны, участвующих в спецоперации, а также членов их семей. Были задержаны четверо граждан России. Одного из военных собирались взорвать с помощью папки: под нее было замаскировано самодельное взрывное устройство, которое везли к одному из зданий Минобороны, сообщали в ФСБ.

Другого высокопоставленного военного (имена не назывались) планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, для этого агент прибыл в Москву c Украины транзитом через Молдавию и Грузию как депортированное лицо, рассказали в ФСБ. Ответственность ведомство возложило на украинские спецслужбы: по его данным, Киев планировал совершить подрыв дистанционно, после чего агенту был бы обеспечен выезд сначала на Украину, а затем в одну из стран ЕС. Исполнителя удалось задержать.

Для покушений в Московской области были созданы тайники, где хранились в том числе бомбы для исполнителей, сообщили в спецслужбе.

Главе проекта «Архангел» пытались вручить заминированную рамку с грамотой
Video

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Елена Степанова
бомба теракт взрыв покушение на убийство Военная операция на Украине
Материалы по теме
ФСБ опубликовала запись инструктажа жены готовившему теракт агенту
Политика
ФСБ показала допрос подозреваемых в покушениях на российских военных
Политика
ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночьLife, 15:42
В Севастополе и Таганроге объявили воздушную тревогуПолитика, 15:41
«Китайцы» без гарантии, Priora вместо Camry. Тренды «вторички» 2024 годаАвто, 15:36
Чем листинг токенов важен биржам и как они отбирают проектыКрипто, 15:35
В Казахстане блогера арестовали за съемку упавшего EmbraerОбщество, 15:30
Мантуров рассказал, сколько машин купили в России на льготные кредитыАвто, 15:30
Разработчик «Мира танков» приобрел офисное здание в центре ПетербургаБизнес, 15:28
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Цемент, песок и щебень: как сэкономить компании 20 лет развитияРБК и Альфа-Лизинг, 15:24
Движение по Босфору приостановили из-за поломки шедшего в Россию танкераОбщество, 15:22
Внебиржевые сделки с криптовалютой зашкаливают. Кто и что покупаетКрипто, 15:19
«Авангард» расторг контракт с основным вратаремСпорт, 15:17
Как участие в бизнес-сообществах помогает выходить на индийский рынокОтрасли, 15:10
Главе проекта «Архангел» пытались вручить заминированную рамку с грамотойПолитика, 15:06
Рублев в шутку пожелал Медведеву встретить Рождество без настроенияСпорт, 15:02