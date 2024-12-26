Главе проекта «Архангел» пытались вручить заминированную рамку с грамотой
Главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову пытались вручить заминированную грамоту в рамке с подсветкой. Преступление предотвращено, а исполнитель задержан, сообщил ТАСС куратор проекта Виталий Романов.
«В Москве сотрудниками спецслужб предотвращен теракт. 22 декабря Михаилу пытались вручить заминированную подарочную грамоту в рамке с подсветкой. Это проходило под контролем сотрудников спецслужб России. Курьер и подрывник-исполнитель были задержаны сразу», — сказал собеседник агентства.
Бомбу, по его словам, разминировали, никто не пострадал.
Проект «Архангел» был создан группой добровольцев в 2022 году вскоре после начала боевых действий на Украине, отмечает ТАСС. Он нацелен на обучение военнослужащих управлению дронами. Также в рамках проекта разрабатываются и тестируются беспилотники с использованием современных систем.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФСБ по Московской области.
Утром 26 декабря ФСБ сообщила о предотвращении серии покушений на высокопоставленных военных Минобороны, участвующих в спецоперации, а также членов их семей. Были задержаны четверо граждан России. Одного из военных собирались взорвать с помощью папки: под нее было замаскировано самодельное взрывное устройство, которое везли к одному из зданий Минобороны, сообщали в ФСБ.
Другого высокопоставленного военного (имена не назывались) планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, для этого агент прибыл в Москву c Украины транзитом через Молдавию и Грузию как депортированное лицо, рассказали в ФСБ. Ответственность ведомство возложило на украинские спецслужбы: по его данным, Киев планировал совершить подрыв дистанционно, после чего агенту был бы обеспечен выезд сначала на Украину, а затем в одну из стран ЕС. Исполнителя удалось задержать.
Для покушений в Московской области были созданы тайники, где хранились в том числе бомбы для исполнителей, сообщили в спецслужбе.
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