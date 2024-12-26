ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве

В рамках масштабной операции ФСБ были задержаны четверо россиян, которые по заданию украинских спецслужб наблюдали и готовились к совершению терактов против высокопоставленных военных Минобороны. Имена офицеров не разглашаются

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

Оперативникам ФСБ удалось предотвратить сразу несколько покушений на высокопоставленных военных Минобороны, участвующих в спецоперации, а также членов их семей. В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как уточнили в спецслужбе, одного из высокопоставленных военных (их имена не называются) планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, для этого агент прибыл в Москву c Украины транзитом через Молдавию и Грузию как депортированное лицо. Подрыв украинские спецслужбы планировали совершить дистанционно, после чего агенту был бы обеспечен выезд сначала на Украину, а затем в одну из стран ЕС. Однако исполнителя удалось задержать.

Еще одного из высокопоставленных военных украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой под видом папки с документами; задержаны двое граждан России, которые должны были по указанию Киева доставить замаскированное СВУ. «Доставка в нашу страну компонентов взрывных устройств спецслужбами противника осуществлялась в электробытовых приборах, инструментах и автозапчастях», — уточнили в ФСБ.

Кроме этого, спецслужбами был установлен и задержан житель Москвы, проводивший по заданию украинских спецслужб разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих и членов их семей. «Полученные фото и видеоматериалы он направлял своим кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак», — сообщили в ЦОС.

17 декабря в Москве при теракте погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство было заложено в самокат, который был припаркован около подъезда дома, откуда утром выходили военные. На следующий день СК и МВД сообщили о задержании предполагаемого исполнителя — гражданина Узбекистана 1995 года рождения. На допросе он заявил, что был завербован спецслужбами Украины и должен был получить $100 тыс. и выезд в Европу.

О причастности к произошедшему Украины писали также Reuters, The Wall Street Journal и «Укринформ». Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отвергал подобные сведения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205, 105 и 222 УК (терроризм, убийство и незаконный оборот оружия). В ФСБ пообещали, что причастные к организации убийства Кириллова будут разысканы и понесут заслуженное наказание.

Накануне ФСБ отчиталась о задержании семи человек, включая трех несовершеннолетних, за попытку теракта против главы предприятия ОПК. По данным спецслужбы, они собрали СВУ и заложили его под машину. В ФСБ указали, что задержанные до этого помогали телефонным мошенникам с Украины. В частности, они незаконно устанавливали и обслуживали так называемые сим-боксы, используемые для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков.