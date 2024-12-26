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Военная операция на Украине ,  
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Папку для подрыва военного везли к одному из зданий Минобороны

ФСБ: папку для подрыва военного везли к одному из зданий Минобороны
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Военная операция на Украине
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Убийство генерала Кириллова

Папку для подрыва военного везли к одному из зданий Минобороны
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Папку для подрыва военного везли к одному из зданий Минобороны, рассказали РБК в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

«В отношении одного из военнослужащих противником спланирован теракт с привлечением двух граждан России (задержаны), которые должны были доставить ему замаскированное под папку с документами самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ, координаты тайника с этой бомбой мужчинам предоставил работающий на украинские спецслужбы и проживающий в Польше уроженец Луганской области Виталий Рагожа. На видео спецслужбы один из задержанных рассказал, что 23 декабря в Люберцах взял бомбу из тайника.

ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве
Политика
Фото:Владимир Жабриков / URA.RU / Global Look Press

Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве. Как уточнили в спецслужбе, одного из военных планировали взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка. Кроме этого спецслужбами был задержан житель Москвы, проводивший по заданию украинских спецслужб разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих и членов их семей.

Всего в рамках операции по предотвращению терактов ФСБ задержала четырех человек.

17 декабря в Москве при теракте погибли начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Взрывное устройство было заложено в самокат, который был припаркован около подъезда дома, откуда утром выходили военные.

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Теги
Теракты ФСБ Минобороны Военная операция на Украине
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