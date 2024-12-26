ФСБ показала допрос подозреваемых в покушениях на российских военных
ФСБ показала видео задержания и допроса подозреваемых в подготовке покушений на высокопоставленных российских военных. Один из задержанных заявил, что осенью 2020 года вместе с женой уехал на Украину, но вскоре у них начались миграционные проблемы. Какое-то время спустя к мужчине пришли сотрудники СБУ, отвезли на тайную квартиру в Киеве и показали взрывное устройство, которое потребовали заложить «под автомобиль Минобороны России». Приехав в Россию, мужчина нашел тайник со взрывчаткой в Подмосковье и стал ждать указаний, но не успел заложить бомбу, так как его задержали.
Второй подозреваемый тоже заявил, что уехал на Украину, где его завербовала СБУ. Со слов мужчины, по заданию спецслужб он вернулся в Россию, наблюдал за высокопоставленными сотрудниками Минобороны и их родственниками и передавал эти данные куратору «с целью организации в дальнейшем терактов».
По словам третьего подозреваемого, в заброшенном здании в Люберцах он забрал посылку с конвертом, предназначенную «в качестве подарка» российскому военному, но был задержан до того, как успел ее передать. Мужчина заявил, что действовал по просьбе знакомого, живущего в Польше.
Всего ФСБ отчиталась о задержании четырех россиян. По данным спецслужбы, двое из них хотели взорвать сотрудника Минобороны бомбой под видом папки с документами. Задержанным вменяют причастность к незаконному обороту взрывчатых веществ, приготовление терактов и госизмену.
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