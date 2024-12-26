В РСМД оценили, как после Карабаха изменились отношения Баку и Москвы

Отношения России и Азербайджана находятся на подъеме, считают эксперты Российского совета по международным делам, и важную роль в этом сыграло завершение армяно-азербайджанского конфликта. Подробнее — в материале РБК

Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Завершение конфликта между Арменией и Азербайджаном дало Москве и Баку возможность активизировать сотрудничество. Такой вывод содержится в докладе «Сотрудничество России и Азербайджана в рамках многосторонних проектов и инициатив», подготовленном Российским советом по международным делам (РСМД), с которым ознакомился РБК. По оценке авторов (над докладом работали 15 экспертов), армяно-азербайджанский конфликт был причиной определенных противоречий между Россией и Азербайджаном и с его завершением «впервые за долгое время сложились объективные возможности для реализации масштабных многосторонних проектов в сферах безопасности и развития, охватывающих весь регион Южного Кавказа и соседние государства».

«После восстановления Азербайджаном территориальной целостности для российско-азербайджанского сотрудничества открылась новая страница. Помимо этого, решение этой проблемы позволило Азербайджану сфокусироваться на укреплении внешнеполитических связей с соседними странами и развивать всестороннее взаимодействие с ними», — утверждают авторы.

Баку, согласно их оценке, воспринимает Москву не только как глобального, но и как важного регионального игрока, с которым надо выстраивать политическое и экономическое сотрудничество; Россия относится к Азербайджану не только как к важному игроку в регионе, но и как к активному участнику мировой политики. «На фоне растущей напряженности в сфере международной безопасности для обеспечения национальных интересов Азербайджана важно оставаться приверженными диверсификации внешнеполитических контактов со всеми членами международного сообщества, включая Россию. В Москве с пониманием относятся к внешнеполитической активности Баку», — отмечают аналитики.

В каких сферах Россия и Азербайджан активно сотрудничают

Обе страны придают большое значение многосторонним проектам, и здесь эксперты особенно выделяют треугольник Россия — Азербайджан — Центральная Азия, международный транспортный коридор (МТК) «Север — Юг», «Каспийскую пятерку», а также возможное участие Азербайджана в работе ШОС и БРИКС. «Для Азербайджана важно поддерживать баланс в вопросах внешней политики, в этом контексте взаимодействие в многосторонних форматах играет важную роль», — указывают аналитики.

Треугольник Россия — Азербайджан — Центральная Азия

В последние годы Азербайджан системно углубляет отношения с пятью центральноазиатскими республиками (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан): они, в частности, обновили и повысили статус двусторонних отношений (с Ташкентом Баку вообще вывел их на уровень союзничества) и запустили систему двусторонних инвестиционных фондов. Для стран Центральной Азии Азербайджан — важный транзитный партнер по Срединному (Транскаспийскому) коридору между Китаем и Европой. Однако они не могут сотрудничать без учета интересов России, которая «остается важнейшим гарантом региональной безопасности в Каспийско-Центрально-Азиатском субрегионе». Ключевые и наиболее перспективные в этом треугольнике сферы — это энергетика, транспорт и логистика.

МТК «Север — Юг»

Транспорт — одно из основных направлений взаимодействия. В первую очередь это касается МТК «Север — Юг». Долгое время Москва и Баку не считали эту тему приоритетной, и на то был ряд причин: отсутствие стабильных логистических сервисов, неопределенность грузовой базы, проблемы с развитой инфраструктурой на всей протяженности коридора, отсутствие прозрачной системы взаиморасчетов, санкции против Ирана и, наконец, главное — бизнес-сообщества участников коридора не особо нуждались в его использовании. Россия возродила работу над МТК в 2020 году, утвердив комплекс мер по развитию его транзитного потенциала. В феврале 2022 года Москва и Баку подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, в которой договорились развивать транзитно-транспортное взаимодействие.

Работа над МТК «Север — Юг» началась в 2000 году, когда Россия, Индия и Иран подписали в Санкт-Петербурге соответствующее соглашение; позднее к нему присоединились Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Оман, Сирия, Таджикистан и Турция. МТК общей протяженностью 7,2 тыс. км соединяет Санкт-Петербург и Мумбаи. Он включает морские пути от порта Мумбаи до иранских портов Бендер-Аббас и Чехбехар, железнодорожные пути через Россию, Азербайджан и Иран, перевозки по Каспийскому морю, автомагистрали через Армению, Азербайджан, Казахстан, Туркмению, Иран и Россию. В районе Каспийского моря МТК идет по трем маршрутам: транскаспийскому с использованием портов Ирана и России, западному — через Азербайджан, восточному — через Казахстан, Туркмению, Узбекистан. В июле 2022 года прошла отправка первого коммерческого груза по МТК.

«С учетом транзитного функционала коридора особую важность представляет синхронизация планов стран-участниц по развитию МТК. И именно этого России и Азербайджану удалось достичь. Это относится к пропускной и провозной способности пунктов пропуска, железнодорожной и автомобильной инфраструктуре, наличию достаточного количества транспортно-логистических центров, цифровым сервисам», — отмечают аналитики РСМД.

«Каспийская пятерка»

Это формат встреч представителей пяти прикаспийских стран (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркмения), которые проходят с 2002 года. В 2018 году на саммите в Актау стороны подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, согласно которой основная площадь его водной поверхности признается морем, а не озером, из чего следуют применимые к нему юридические нормы; море находится в общем пользовании сторон, а дно и недра они делят между собой на основе международного права. Этот формат важен для России и Азербайджана, поскольку он создает стабильные условия для использования ресурсов и развития инфраструктуры Каспийского региона. «Это сотрудничество способствует улучшению управления природными ресурсами, такими как нефть и газ, что обеспечивает эффективное распределение ресурсов и максимизацию экономической выгоды для обеих стран», — пишут эксперты и отмечают, что работа в «Каспийской пятерке» помогает минимизировать разногласия относительно эксплуатации и охраны экосистемы моря, создавая дополнительную основу для развития МТК «Север — Юг».

«Развивая совместные проекты, такие как модернизация портов, железнодорожных и автомобильных маршрутов, а также энергетических объектов, страны усиливают свою экономическую интеграцию и открывают новые возможности для торговли и инвестиций. Это сотрудничество помогает оптимизировать логистику и снизить затраты на транспортировку товаров, что приносит выгоду бизнесу и укрепляет экономические связи, — подчеркивают авторы доклада. — Перспективы этого сотрудничества включают дальнейшее расширение инфраструктуры и увеличение объемов торговли, что способствует экономическому росту и развитию региона».

На каких направлениях может развиваться взаимодействие

В сложных геополитических условиях у сотрудничества есть как новые возможности, так и определенные ограничения. Эксперты выделяют следующие преимущества, которые стимулируют это сотрудничество: потенциал роста (у обоих государств устойчивый экономический рост), уровень экономического развития, относительная устойчивость к внешним факторам, рост товарооборота, взаимопонимание лидеров стран, богатые природные ресурсы (нефть и газ), развитие транспортных коридоров. В числе ограничений аналитики обозначают геополитическую нестабильность (региональные конфликты, международные санкции, правовые и регуляторные барьеры) и экономические вызовы (колебания цен на энергоресурсы, инфляция и флуктуации валютных курсов, недостаточно развитая инфраструктура, тарифные и нетарифные барьеры, инвестиционные риски, логистические сложности).

Экономическое сотрудничество напрямую связано с региональной безопасностью, поэтому важно, что Москва и Баку работают вместе в формате «3+3» (включает Азербайджан, Армению, Иран, Россию, Турцию, а также Грузию, которая в заседаниях не участвует, но ее делегацию на них приглашают; встречи проходят с 2021 года).

Исходя из преимуществ и ограничений, эксперты выделяют следующие направления, на которых две страны могут развивать свое экономическое сотрудничество:

развитие транспортных коридоров;

укрепление энергетической кооперации;

расширение участия в многосторонних организациях;

создание совместных производственных кластеров;

цифровизация и инновации;

развитие сельского хозяйства и продовольственной безопасности;

упрощение таможенных процедур и устранение барьеров.

«Важно сосредоточиться на долгосрочных стратегиях, направленных на углубление экономической интеграции, диверсификацию экономик и усиление конкурентоспособности в международной торговле», — резюмируют аналитики РСМД.