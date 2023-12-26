В ЕС назвали число обратившихся за убежищем украинцев

EUAA: около трети подавших заявки на убежище в ЕС в 2023 году были украинцами

К концу 2023 года число заявок на убежище в ЕС окажется «намного больше 1 млн». В топ-3 наиболее желанных стран ЕС входят Германия, Франция и Испания. Наибольшее число украинских беженцев зарегистрировали в Германии и Польше

Украинцы получают еду в столовой центра регистрации беженцев в Берлине (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Брюсселе ожидают, что по итогам 2023 года более 1 млн человек подадут заявки на убежище в Евросоюзе, при этом треть из них — граждане Украины. Об этом заявила глава Агентства ЕС по предоставлению убежища (EUAA) Нина Грегори изданию WAZ.

Только в октябре агентство зарегистрировало около 123 тыс. заявок, что является самым высоким показателем за семь лет. В общей сложности к концу октября было подано около 937 тыс. заявок, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В топ-3 стран, куда стремятся попасть просители убежища, входят Германия, Франция и Испания. В основном беженцы прибывают из Сирии, Афганистана, Колумбии, Венесуэлы и Турции. Также продолжает расти число просителей убежища с Украины. На конец октября в ЕС было зарегистрировано 4,16 млн украинцев, пользующихся временным убежищем, что на 320 тыс. больше, чем в январе.

Больше всего украинских беженцев в Германии — около 1,17 млн граждан Украины, Польша занимает второе место с 957 тыс. украинцев. Грегори напомнила, что ЕС продлил режим временной защиты украинских беженцев до марта 2025 года.

Грегори предупредила, что 2024 год будет непростым, так как мир становится «все более нестабильным». «Потребности беженцев в защите в 2024 году и позже не только не уменьшатся, а даже возрастут», — сочла она.

Ранее Федеральное статистическое управление Германии сообщало, что к концу 2022 года в стране проживали около 1 млн украинцев.

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В октябре этого года правительство Германии предложило ряд мер для ускорения выхода десятков тысяч украинских беженцев на рынок труда. Власти призвали компании ослабить требования к знанию немецкого языка и предложить беженцам дополнительное обучение. По состоянию на конец октября в Германии работали только 19% украинских беженцев.

Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дюбвад Бек говорил, что украинские беженцы после окончания конфликта в их стране должны туда вернуться. МВД Финляндии анонсировало с 1 января 2024 года повышение до €5,3 тыс. размера выплаты беженцам, которые согласятся вернуться на родину.