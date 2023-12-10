Лидер оппозиции ФРГ призвал увеличить число работающих беженцев с Украины

В Германии работает только пятая часть украинских беженцев, власти должны принять меры, чтобы это число увеличилось, заявил лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц в интервью, которое опубликовал Focus.

Говоря об экономическом кризисе и дефиците бюджета, он обратил внимание на ситуацию с пособиями беженцам и показатель безработицы среди них: «Нам нужно задаться вопросом, почему у нас 2,6 млн безработных и 700 тыс. открытых вакансий? Или почему лишь пятая часть [проживающих в ФРГ] украинцев работает?», — задался вопросом Мерц.

В ответ на вопрос, предлагает ли он отменить пособия по безработице для украинцев, Мерц уточнил: «Мы хотим, чтобы они работали. Могу лишь посоветовать взглянуть на другие страны. В Нидерландах работает каждый второй украинец, в Польше — 65%, в Дании — вообще 78%. Германия не по достоинству оценивает квалификацию [иностранцев], не признает их дипломы и платит слишком высокие пособия».

ХДС имеет наибольшее количество мест в немецком бундестаге из всех заседающих там оппозиционных партий - 152. Это делает ее второй по величине парламентской фракцией после СДПГ (206 мест).

По данным Федерального статистического управления Германии, к середине июня в стране проживало порядка 1 млн украинцев.

В октябре правительство Германии предложило ряд мер для ускорения выхода десятков тысяч украинских беженцев на рынок труда. Власти призвали компании ослабить требования к знанию немецкого языка и предложить беженцам дополнительное обучение. По данным Федерального агентства занятости, в Германии по состоянию на конец октября работали только 19% украинцев.