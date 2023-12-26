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МВД объявило в розыск создателя «Масяни»

МВД объявило в розыск создателя «Масяни» Олега Куваева
Олег Куваев
Олег Куваев (Фото: oleg.kuvaev / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

МВД объявило в розыск мультипликатора, создателя «Масяни» Олега Куваева (признан Минюстом иноагентом), следует из базы данных ведомства.

В декабре против Куваева СК возбудил уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства,

«Mash на Мойке» сообщал, что поводом стал ролик на YouTube, связанный с военными действиями на Украине.

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