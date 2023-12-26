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МВД объявило в розыск создателя «Масяни»
МВД объявило в розыск создателя «Масяни» Олега Куваева
Олег Куваев
МВД объявило в розыск мультипликатора, создателя «Масяни» Олега Куваева (признан Минюстом иноагентом), следует из базы данных ведомства.
В декабре против Куваева СК возбудил уголовное дело о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства,
«Mash на Мойке» сообщал, что поводом стал ролик на YouTube, связанный с военными действиями на Украине.
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