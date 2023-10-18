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Против создателя Масяни возбудили уголовное дело

Против создателя Масяни Олега Куваева возбудили уголовное дело
Олег Куваев
Олег Куваев (Фото: samoleg / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Следственный комитет возбудил уголовное дело против создателя сериала «Масяня», художника Олег Куваева о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Создатель Масяни, мультипликатор Олег Куваев пока не получал официального извещения о возбуждении уголовного дела, сообщил он РБК.

«Mash на Мойке» ранее написал, что против художника завели дело по статье о «Публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (280.4 УК). По данным телеграм-канала, причиной стал ролик на YouTube. Сам Куваев, по информации в его соцсетях, живет в Израиле.

В марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту, где мультипликатор выкладывал серии «Масяни». До этого Роскомнадзор потребовал удалить один эпизод, где по данным ведомства, содержалась недостоверная информация о военной операции.

Сериал «Масяня» Куваев стал публиковать в 2001 году. Через пять лет он покинул студию, оставив за ней права на первые серии, и продолжил выпускать мультсериал самостоятельно.

Материал дополняется.

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