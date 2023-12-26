ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны

ФСБ отчиталась о задержании мужчины, передававшего одной из украинских националистических организаций сведения об объектах Минобороны России и промышленных предприятий, расположенных в Московской и Калужской областях

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Московской области, которого подозревают в передаче данных о дислокации объектов Минобороны России одной из украинских националистических организаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСБ.

«В результате проведенных УФСБ России по Чувашской Республике совместно с управлением «К» 4-й службы ФСБ России оперативно-разыскных мероприятий выявлен уроженец Московской области 1999 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый является сторонником одной из украинских националистических организаций, представителям которой он передавал сведения о дислокации объектов Минобороны России и промышленных предприятий, расположенных на территории Московской и Калужской областей.

ФСБ также установила, что с января по декабрь 2023 года фигурант уголовного дела перечислил денежные средства вооруженным формированиям Украины с целью финансирования их деятельности.

После начала военной операции на Украине ФСБ неоднократно отчитывалась о задержаниях по делам о госизмене. Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, который ужесточил наказание по соответствующей статье: теперь по ней грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Так, 20 декабря суд в Хабаровском крае приговорил жителя региона к девяти с половиной годам колонии строгого режима за госизмену посредством шпионажа. Следствие пришло к выводу, что осужденный связался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет, чтобы передать сведения о военных объектах России в Хабаровском крае.

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Спустя неделю Сахалинский областной суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене и подготовке диверсии. По версии ФСБ, осужденный готовил диверсию на объекте топливно-энергетической инфраструктуры острова под руководством украинских спецслужб. В доме у мужчины обнаружили инструкции по изготовлению взрывчатки и зажигательных устройств, а также компоненты для изготовления взрывного устройства и средства связи.