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Дело Ивана Сафронова ,  
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В ФСБ заявили о военных спутниках для ГРУ в деле Сафронова

Следователь ФСБ Чабан заявил военных спутниках для ГРУ в деле Ивана Сафронова
Сюжет
Дело Ивана Сафронова
В интервью для фильма Эдуарда Петрова Иван Сафронов заявил, что, по его мнению, признаков шпионажа многолетняя слежка за ним не выявила. В прошлом году журналиста приговорили к 22 годам по делу о госизмене
Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан заявил, что в деле журналиста Ивана Сафронова, получившего 22 года колонии строгого режима по статье о госизмене, речь идет в том числе о передаче чешской разведке данных о российских спутниках.

«Это были военные спутники, которые выполняли определенные задачи очень важные Главного разведывательного управления Генерального штаба», — сказал Чабан в фильме «Дело Сафронова» Эдуарда Петрова на телеканале «Россия 24».

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Иван Сафронов

Следователь ФСБ также рассказал, что, по версии следствия, в конце 2015 года Сафронов встретился с политологом Демури Ворониным (имеет гражданство России и Германии), который представился руководителем консалтинговой компании из Германии, и передал тому информацию о сухопутной операции российской армии в Сирии, на тот момент секретной. Журналист, заявил Чабан, получил за это $200. Воронин тоже дал интервью для фильма Петрова и сообщил, что нашел журналиста, читая его статьи в СМИ, и связался с ним в социальных сетях.

Сам Сафронов заявил авторам фильма, что в основу его дела легли два эпизода, связанные с якобы имевшими место фактами шпионажа в пользу чешской и немецкой разведок.

«Первый эпизод построен на многолетней слежке, прослушивании моих разговоров, прослушивании моей квартиры и так далее. Ничего из этого ровным счетом не доказало никаких, скажем так, признаков шпионажа, но, тем не менее, это легко в основу сначала обвинительного заключения, а потом уже приговора», – отметил журналист.

Сафронов – бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также экс-советник по информационной политике главы «Роскосмоса». В сентябре 2022 года Мосгорсуд приговорил его к 22 годам колонии общего режима по делу о госизмене. Сафронов позже обжаловал решение, но Верховный суд оставил приговор без изменений. Журналист не признал вину и отказывался от сделки со следствием. Он считает, что уголовное преследование связано с его журналистской работой. 

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Иван Сафронов Чехия Германия шпионаж госизмена спутники ФСБ
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