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Кадыров заявил о непростом годе и единстве «в борьбе с сатанизмом»

Кадыров заявил о непростом годе, который объединил «в борьбе с фашизмом и сатанизмом»
Глава Чечни назвал 2022-й непростым годом, который помог объединить людей «в борьбе с фашизмом и сатанизмом, пожирающими Европу и Запад». Он также выразил уверенность, что Россия продолжит «двигаться вперед»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Уходящий 2022 год был непростым, однако он объединил россиян в борьбе с «фашизмом и сатанизмом, пожирающими Европу и Запад», написал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Уходящий год был непростым и полон событий: горестных и радостных. <...> Самое главное — мы достигли единства в борьбе с фашизмом и сатанизмом, пожирающими Европу и Запад. Наши доблестные братья сегодня на передовой ведут непримиримую борьбу с этим злом», — написал он.

Глава Чечни отметил, что, несмотря на трудности и давление, с которыми столкнулась Россия, «нам все же удается двигаться вперед и развиваться дальше».

В середине марта Кадыров опубликовал статью под названием «Крах однополярного мира», в которой рассуждал о причинах начала российской военной операции на Украине. Он повторил тезисы российского руководства о том, что в НАТО не выполнили своего обещания не продвигаться на восток, а Запад одновременно подогревал русофобские настроения внутри Украины. Кроме того, он упомянул об обстрелах территорий ДНР и ЛНР после проведенного там референдума о независимости республик, невыполнении минских соглашений Киевом, «санкционных сериалах» в отношении России, а также об угрозе президента Украины Владимира Зеленского выйти из Будапештского меморандума, по которому Украина отказывается от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

В середине июля Кадыров сообщил о «грандиозных планах» по «демилитаризации» натовских стран. «Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева Польша», — утверждал он.

Президент России Владимир Путин 22 декабря наградил Кадырова орденом Александра Невского — одной из высших российских наград. Ранее глава Чечни был награжден звездой Героя России, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Мужества, орденом Почета, медалью «За возвращение Крыма» и другими наградами.

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Рамзан Кадыров Чечня сатанизм фашизм Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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