Кадыров заявил о планах по «демилитаризации» НАТО

По словам главы Чечни, после взятия Киева на очереди находится Польша

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о «грандиозных планах» по «демилитаризации» натовских стран.

«Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша», — написал он в Telegram.

В середине марта Кадыров опубликовал статью под названием «Крах однополярного мира», в которой рассуждал о причинах начала российской военной операции на Украине. Он повторил тезисы российского руководства о том, что в НАТО не выполнили своего обещания не продвигаться на восток, а Запад одновременно подогревал русофобские настроения внутри Украины. Кроме того, он упомянул об обстрелах территорий ДНР и ЛНР после проведенного там референдума о независимости республик, невыполнении минских соглашений Киевом, «санкционных сериалах» в отношении России, а также об угрозе президента Украины Владимира Зеленского выйти из Будапештского меморандума, по которому Украина отказывается от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности.

В конце июня глава Чечни уже грозился «забрать Варшаву, Польшу, Румынию». Чем больше страна, тем интереснее. <...> Будем наши правила диктовать», — заявлял он.