Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине
Сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), обвиненного ранее в шпионаже в пользу России, заподозрили в передаче Москве секретных данных о ситуации на Украине, пишет Тagesschau со ссылкой на материалы радиокомпаний WDR и DNR.
Немецкая прокуратура задержала сотрудника немецкой разведки Карстена Л. по подозрению в госизмене 22 декабря. Там сообщили, что мужчина передал информацию, полученную в ходе выполнения своей работы. Другие подробности в прокуратуре сообщать отказались.
По информации WDR и DNR, он мог передать Москве секретные оценки ситуации на Украине.
23 декабря немецкие издания Focus и Die Welt со ссылкой на немецких силовиков сообщали, что Карстен Л. возглавлял сверхсекретный отдел технической разведки BND. По информации источников, он имел доступ к записям телефонных разговоров, в том числе с Агентством национальной безопасности США (подразделение американского Минобороны) и Центром правительственной связи Великобритании.
Канцлер Олаф Шольц был проинформирован о подозрениях в госизмене за несколько недель до ареста мужчины, писал Spiegel. По словам главы немецкой разведки, следствие велось в секрете.