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Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине

WDR: задержанный немецкий разведчик мог передавать Москве данные о ситуации на Украине
Глава сверхсекретного отдела технической разведки в Германии, задержанный 22 декабря, мог передавать России данные о текущей ситуации на Украине, сообщили немецкие WDR и DNR. По данным СМИ, мужчину могли шантажировать
Вид на здание федеральной разведывательной службы (BND)
Вид на здание федеральной разведывательной службы (BND) (Фото: Steffi Loos / Getty Images)

Сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), обвиненного ранее в шпионаже в пользу России, заподозрили в передаче Москве секретных данных о ситуации на Украине, пишет Тagesschau со ссылкой на материалы радиокомпаний WDR и DNR.

Немецкая прокуратура задержала сотрудника немецкой разведки Карстена Л. по подозрению в госизмене 22 декабря. Там сообщили, что мужчина передал информацию, полученную в ходе выполнения своей работы. Другие подробности в прокуратуре сообщать отказались.

По информации WDR и DNR, он мог передать Москве секретные оценки ситуации на Украине.

23 декабря немецкие издания Focus и Die Welt со ссылкой на немецких силовиков сообщали, что Карстен Л. возглавлял сверхсекретный отдел технической разведки BND. По информации источников, он имел доступ к записям телефонных разговоров, в том числе с Агентством национальной безопасности США (подразделение американского Минобороны) и Центром правительственной связи Великобритании.

Канцлер Олаф Шольц был проинформирован о подозрениях в госизмене за несколько недель до ареста мужчины, писал Spiegel. По словам главы немецкой разведки, следствие велось в секрете.

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Германия разведчик шпионаж Россия Военная операция на Украине
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