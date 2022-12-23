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«Шпионивший для России» немецкий разведчик обладал доступом к данным США

Focus: арестованный за «шпионаж для России» сотрудник разведки имел доступ к данным США
Глава сверхсекретного отдела технической разведки в Германии мог передавать России данные, полученные от спецслужб США и Великобритании, пишут немецкие СМИ. По данным Focus, его департамент занимался прослушкой разговоров
Вид на здание федеральной разведывательной службы (BND)
Вид на здание федеральной разведывательной службы (BND) (Фото: Steffi Loos / Getty Images)

Подозреваемый в шпионаже сотрудник немецкой Федеральной разведывательной службы (BND) Карстен Л. возглавлял сверхсекретный отдел технической внешней разведки этого ведомства. Об этом пишут Die Welt со ссылкой на источники и Focus со ссылкой на немецких силовиков.

Этот департамент занимается поиском данных в цифровой среде, представляющих интерес для безопасности Германии. Focus отмечает, что подразделение занимается прослушкой телефонных разговоров по всему миру.

Кроме того, подозреваемый имел доступ к информации от спецслужб западных стран — американского Агентства национальной безопасности (АНБ) и британского Центра правительственной связи (GCHQ), оба ведомства занимаются радиоэлектронной разведкой, пишет издание. Руководство BND очень обеспокоено тем, что Карстен Л. мог передавать российским спецслужбам информацию от дружественных разведок.

Об аресте сотрудника разведки в немецкой прокуратуре рассказали накануне, 22 декабря, следователи считают, что тот передавал российской стороне сведения, которые были получены в ходе профессиональной деятельности и составляли государственную тайну. В квартире и на рабочем месте подозреваемого Карстена Л. провели обыски, следователи также обыскали рабочее место еще одного человека, чей статус в деле не уточняется.

Канцлера Олафа Шольца проинформировали о наличии подозреваемого в госизмене еще несколько недель назад, писал Spiegel. По словам главы немецкой разведки, следствие велось в секрете, чтобы не дать «противнику преимущество в нанесении вреда Германии».

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