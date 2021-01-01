Правительство временно запретило госзакупки импортных масок

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
СМИ сообщили о 14 задержанных у белорусского консульства в Петербурге Общество, 19:42 Московское «Динамо» второй раз в сезоне победило СКА в КХЛ Спорт, 19:16 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 19:04 Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19 Общество, 19:02 МЮ из-за автогола на последних минутах упустил победу в игре премьер-лиги Спорт, 18:50 ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Финансы, 18:32 Умер основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов Общество, 18:29 Фигуристка Тарасова рассказала о слезах после победы на чемпионате России Спорт, 18:23 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 18:14 Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира Экономика, 18:14 В ОАК сообщили детали о краже аппаратуры с «самолета Судного дня» Общество, 17:51 Роднина раскритиковала Плющенко за недовольство оценками Трусовой Спорт, 17:35 Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 17:25 МИД предложил исполнить новогоднее желание посла США Политика, 17:13
Пандемия коронавируса ,  
0 

Правительство временно запретило госзакупки импортных масок

Ограничение не распространяется на страны ЕАЭС. Ранее Минпромторг пояснял, что потребности населения и компаний в масках покрываются за счет российских производителей, которые из-за снижения спроса вынуждены сокращать производство
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Правительство временно запретило госзакупки медицинских масок из-за рубежа, за исключением стран ЕАЭС, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление, принятое в конце апреля, которое установило запрет на допуск промышленных товаров, произведенных иностранными государствами, для госзакупок. Постановление правительства от 23 декабря добавляет в перечень таких товаров «Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)», «Средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)», а также «Аппараты дыхательные автономные».

Помимо этого, в список вошли «Одежда защитная огнестойкая» и «Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении головных уборов из текстильных материалов)».

Запрет на госзакупки импортных медицинских масок будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Апрельский документ устанавливает ряд исключений, при которых его действие не применяется, в том числе отсутствие подтвержденного производства товара на территории России.

С предложением ограничить госзакупки импортных масок в начале ноября выступил Минпромторг. Министерство разработало соответствующий законопроект и в пояснении к нему указало, что производители масок сокращают объемы производства из-за снижения спроса. Ведомство пояснило, что с марта мощности производств увеличились и на максимуме они выпускают 21 млн масок в сутки. Максимальная среднесуточная потребность населения и организаций в масках — 10,8 млн штук, пояснял Минпромторг. По данным ведомства, без мер господдержки компании не смогут возобновить производство, которое они сейчас сокращают, и на рынке образуется дефицит.

Матвиенко доложила Путину о дефиците медицинских масок и антисептиков
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Весной на фоне роста заболеваемости COVID-19 в регионах России образовался дефицит медицинских масок. Некоторые субъекты ощутили его уже в феврале, в частности, ФАС выявила дефицит в Москве и Карачаево-Черкессии. На фоне дефицита стали расти цены, в какой-то момент в Москве они увеличились на 900%.

Для стабилизации ситуации Россия ввела запрет на вывоз масок и бинтов, предприятия нарастили их производство. Премьер-министр Михаил Мишустин обязал привлекать к производству масок заключенных и военных.

Video

Автор
Мария Лисицына
медицинские маски коронавирус госзакупки
Материалы по теме
«Аэрофлот» запретил пускать на борт людей с противопоказанием к маскам
Общество
Врачи объяснили опасность ношения одной маски несколько дней подряд
Общество
Врачи дали советы по ношению маски на улице в мороз
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter