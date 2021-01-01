Правительство временно запретило госзакупки импортных масок

Ограничение не распространяется на страны ЕАЭС. Ранее Минпромторг пояснял, что потребности населения и компаний в масках покрываются за счет российских производителей, которые из-за снижения спроса вынуждены сокращать производство

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Правительство временно запретило госзакупки медицинских масок из-за рубежа, за исключением стран ЕАЭС, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Документ вносит изменения в постановление, принятое в конце апреля, которое установило запрет на допуск промышленных товаров, произведенных иностранными государствами, для госзакупок. Постановление правительства от 23 декабря добавляет в перечень таких товаров «Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)», «Средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)», а также «Аппараты дыхательные автономные».

Помимо этого, в список вошли «Одежда защитная огнестойкая» и «Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении головных уборов из текстильных материалов)».

Запрет на госзакупки импортных медицинских масок будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Апрельский документ устанавливает ряд исключений, при которых его действие не применяется, в том числе отсутствие подтвержденного производства товара на территории России.