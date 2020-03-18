Генконсульство США во Владивостоке приостановило работу на фоне пандемии

Фото: U.S. Consulate Vladivostok / Facebook

Генеральное консульство США во Владивостоке приостановило работу на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает дипмиссия в Facebook.

«Данное решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства», — пояснила пресс-служба.

Американское генконсульство во Владивостоке возобновит работу, как только это позволит эпидемиологическая обстановка. В данный момент открыты посольство США в Москве, генконсульство США в Екатеринбурге и консульское агентство США на Сахалине, куда можно обратиться при экстренной ситуации.

Ранее, 16 марта, посольство России в США прекратило оказывать консульские услуги из-за пандемии.