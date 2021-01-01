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«Дело ЮКОСа» ,  
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КС назвал условие для неисполнения решений международных судов

Конституционный суд по ходатайству правительства разъяснил свое постановление восьмилетней давности о применении в России международных соглашений
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС
Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

Конституционный суд (КС) опубликовал разъяснение (.pdf) своего постановления от 2012 года о применении международных договоров, которые подписаны, но не ратифицированы Россией. Внимание на документ обратила русская служба Би-би-си, которая предполагает, что позиция КС может стать основанием не выплачивать $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа по решению Гаагского суда.

В 2012 году КС разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. Это решение распространялось на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован российской стороной, но временно использовался с 1994 года. На него опирались акционеры ЮКОСа и международный арбитраж, взыскавший с России $50 млрд по искам бывших акционеров (с учетом набежавших процентов сумма превысила $57 млрд).

Разъяснение КС было опубликовано по ходатайству российского правительства. Власти считают, что решение может необоснованно пониматься как допускающее временное применение международного договора в части согласия Российской Федерации на передачу споров с иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража

Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго уверен, что такое разъяснение было необходимо правительству применительно к делу «ЮКОСа».Он уверен, что решение может являться основанием, чтобы не выплачивать эти деньги» — сказал РБК Корчаго.

«Это решение общее, трактует режим временного применения международных договоров в нашей правовой системе. Оно о том, как должно выражаться согласие от России, может ли правительство единолично давать согласие всего государства в тех сферах, которые ему не делегированы. С правовой точки зрения вопрос, кто должен давать согласие на обязательность для России соответствующей арбитражной оговорки. Конституционный суд объясняет, что есть сферы, где это может делать только парламент, не правительство, то есть полномочия правительства не безграничны», — говорит доцент департамента международного права НИУ ВШЭ Владислав Старженцкий

Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа
Политика
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Конституционный суд отметил, что его решение от 2012 года не должно интерпретироваться как документ, который допускает передачу споров в международный суд. Судебная инстанция заявила, что правительство может подписывать международные договоры от имени России, но споры по ним должны рассматриваться в российских судах. «Право государства осуществлять судебную юрисдикцию на своей территории в отношении возникающих на ней правовых споров и вытекающая отсюда законодательная прерогатива допускать разрешение такого рода споров в зарубежных и международных юрисдикциях — неотъемлемые составляющие государственного суверенитета», — отмечается в документе.

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Россия захотела отложить исполнение решений по искам экс-владельцев ЮКОСа
Общество
Фото:Юрий Машков / ТАСС

В 2003 году российские власти обвинили руководство ЮКОСа в уклонении от уплаты налогов. Два года спустя главу нефтяной компании Михаила Ходорковского и президента связанного с ним банка Menatep Платона Лебедева признали виновными по шести статьям УК и приговорили к девяти годам лишения свободы. В 2013 и 2014 годах Ходорковский и Лебедев освободились.

ЮКОС прошла через процедуру банкротства и в 2007 году была ликвидирована. С 2005 года бывшие акционеры ЮКОСа, объединившиеся в холдинговую компанию Group Menatep Limited (GML), пытаются взыскать с России через суды компенсации. В 2014 году Арбитражный трибунал в Гааге обязал Москву выплатить акционерам $50 млрд, в 2016 году после апелляции России процесс был заморожен. Однако в феврале 2020-го он был восстановлен по решению апелляционного суда в Нидерландах.

Российская сторона потребовала отменить решение апелляционного суда Гааги о выплате компенсации в пользу бывших акционеров ЮКОСа, заявив, что инстанция допустила многочисленные юридические ошибки. Суд отклонил ходатайство России о приостановке исполнения арбитражных решений по тяжбе, Минюст назвал это решение необоснованным.

Авторы
Наталия Анисимова, Майя Бобенко
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