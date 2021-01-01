КС назвал условие для неисполнения решений международных судов

Конституционный суд по ходатайству правительства разъяснил свое постановление восьмилетней давности о применении в России международных соглашений

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Конституционный суд (КС) опубликовал разъяснение (.pdf) своего постановления от 2012 года о применении международных договоров, которые подписаны, но не ратифицированы Россией. Внимание на документ обратила русская служба Би-би-си, которая предполагает, что позиция КС может стать основанием не выплачивать $57 млрд бывшим акционерам ЮКОСа по решению Гаагского суда.

В 2012 году КС разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. Это решение распространялось на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), который не был ратифицирован российской стороной, но временно использовался с 1994 года. На него опирались акционеры ЮКОСа и международный арбитраж, взыскавший с России $50 млрд по искам бывших акционеров (с учетом набежавших процентов сумма превысила $57 млрд).

Разъяснение КС было опубликовано по ходатайству российского правительства. Власти считают, что решение может необоснованно пониматься как допускающее временное применение международного договора в части согласия Российской Федерации на передачу споров с иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража

Председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго уверен, что такое разъяснение было необходимо правительству применительно к делу «ЮКОСа».Он уверен, что решение может являться основанием, чтобы не выплачивать эти деньги» — сказал РБК Корчаго.

«Это решение общее, трактует режим временного применения международных договоров в нашей правовой системе. Оно о том, как должно выражаться согласие от России, может ли правительство единолично давать согласие всего государства в тех сферах, которые ему не делегированы. С правовой точки зрения вопрос, кто должен давать согласие на обязательность для России соответствующей арбитражной оговорки. Конституционный суд объясняет, что есть сферы, где это может делать только парламент, не правительство, то есть полномочия правительства не безграничны», — говорит доцент департамента международного права НИУ ВШЭ Владислав Старженцкий