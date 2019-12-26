МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»

Россия может расширить черные списки иностранцев, которым запрещен въезд в страну. Представителей бизнеса это не затронет, заявил заместитель министра иностранных дел

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В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью агентству «Интерфакс».

«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет», — сказал замминистра.

Рябков отметил, что те, кто занимается продвижением направленных против России решений администрации президента США Дональда Трампа и санкционных инициатив, не смогут въехать в страну свободно, как любой американец.