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Политика ,  
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МИД назвал вариант ответа на санкции против «Северного потока-2»
Россия может расширить черные списки иностранцев, которым запрещен въезд в страну. Представителей бизнеса это не затронет, заявил заместитель министра иностранных дел
Фото: Stefan Sauer / DPA / ТАСС

В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью агентству «Интерфакс».

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«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет», — сказал замминистра.

Рябков отметил, что те, кто занимается продвижением направленных против России решений администрации президента США Дональда Трампа и санкционных инициатив, не смогут въехать в страну свободно, как любой американец.

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Вместе с тем ранее замминистра заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России. Он пояснил, что подобные действия противоречили бы политике российского руководства по вопросу привлечения иностранных инвестиций.

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Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) в размере $738 млрд на 2020 год, который, в частности, предусматривает введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: МИД, санкции, «Северный поток-2»
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