Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Сын Трампа предложил республиканцам стать Трампликанцами

Трамп предложил своим сторонникам называться Tepublican или Tpublican
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В США снижается уровень поддержки Трампа, разочарование высказывают даже его сторонники из движения MAGA. Президент США предложил своим самым преданным последователям называться Тпубликанцами, его сын — Трампликанцами
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Члены Республиканской партии США, которые поддерживают политику президента Дональда Трампа, могут называться новым словом. Об этом написал сам Трамп в Truth Social. Он отметил, что речь идет о «почти всех» членах партии.

«Может, TEPUBLICAN? Либо TPUBLICAN?» — предложил президент. На английском языке Республиканская партия называется Republican Party.

Его сын Дональд Трамп-младший предложил называться «Трампликанцами» (Trumplican).

Рейтинг одобрения президента США плавно снижается с инаугурации. По усредненным подсчетам The New York Times, собравшей результаты опросов десятков организаций, сейчас Трампа поддерживают 41% американцев, не одобряют его политику 55%. Fox News, традиционно поддерживающий республиканцев, также отмечает спад популярности Трампа.

Трамп назвал газету NYT «врагом народа» из-за публикации о его здоровье
Политика
Дональд Трамп

В последние недели Трамп все чаще подвергается критике со стороны участников своего движения Make America Great Again (MAGA). Одна из наиболее видных фигур в нем, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, вступила в конфликт с Трампом из-за его отказа публиковать документы, относящиеся к миллиардеру Джеффри Эпштейну (впоследствии президент поддержал публикацию). Конгрессвумен в результате объявила об уходе из конгресса и снова раскритиковала Белый дом: отметила замещение рабочих мест нелегальными мигрантами, рост госдолга США, финансирование иностранных интересов за счет налогов американцев, снижение покупательной способности доллара.

Четверть (25%) республиканцев не одобряют политику Трампа в отношении тарифов, и почти половина (47%) заявила, что тарифы усугубят инфляцию, следует из результатов недавнего опроса Washington Post и ABC. Его бывший советник Стив Бэннон выражал недовольство вниманием президента к внешней политике вопреки принципу «Америка прежде всего». По его мнению, Трамп тратит «слишком много времени на Палестину и недостаточно на Восточную Палестину» (город в штате Огайо).

