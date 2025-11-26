Сын Трампа предложил республиканцам стать Трампликанцами
Члены Республиканской партии США, которые поддерживают политику президента Дональда Трампа, могут называться новым словом. Об этом написал сам Трамп в Truth Social. Он отметил, что речь идет о «почти всех» членах партии.
«Может, TEPUBLICAN? Либо TPUBLICAN?» — предложил президент. На английском языке Республиканская партия называется Republican Party.
Его сын Дональд Трамп-младший предложил называться «Трампликанцами» (Trumplican).
Рейтинг одобрения президента США плавно снижается с инаугурации. По усредненным подсчетам The New York Times, собравшей результаты опросов десятков организаций, сейчас Трампа поддерживают 41% американцев, не одобряют его политику 55%. Fox News, традиционно поддерживающий республиканцев, также отмечает спад популярности Трампа.
В последние недели Трамп все чаще подвергается критике со стороны участников своего движения Make America Great Again (MAGA). Одна из наиболее видных фигур в нем, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, вступила в конфликт с Трампом из-за его отказа публиковать документы, относящиеся к миллиардеру Джеффри Эпштейну (впоследствии президент поддержал публикацию). Конгрессвумен в результате объявила об уходе из конгресса и снова раскритиковала Белый дом: отметила замещение рабочих мест нелегальными мигрантами, рост госдолга США, финансирование иностранных интересов за счет налогов американцев, снижение покупательной способности доллара.
Четверть (25%) республиканцев не одобряют политику Трампа в отношении тарифов, и почти половина (47%) заявила, что тарифы усугубят инфляцию, следует из результатов недавнего опроса Washington Post и ABC. Его бывший советник Стив Бэннон выражал недовольство вниманием президента к внешней политике вопреки принципу «Америка прежде всего». По его мнению, Трамп тратит «слишком много времени на Палестину и недостаточно на Восточную Палестину» (город в штате Огайо).
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили