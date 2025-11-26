Трамп назвал срок визита Уиткоффа в Москву
Президент США Дональд Трамп заявил, что его посланник Стив Уиткофф встретится с российским президентом Владимиром Путиным на следующей неделе. В Москву, возможно, приедет и зять американского лидера Джаред Кушнер, не исключил Трамп.
Он отметил, что для достижения соглашения нет дедлайна.
Глава Белого дома 25 ноября сообщил, что направит своего спецпосланника в Москву для переговоров с Путиным. Министр армии Дэн Дрисколл в то же время будет контактировать с украинской стороной, написал глава Белого дома в Truth Social.
Материал дополняется
