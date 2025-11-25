 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за десять часов сбили 16 дронов ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В период с 10:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ВСУ — 10 — сбили над территорией Белгородской области. Над Брянской областью уничтожили три беспилотника, над Курской — два. Один дрон ВСУ сбили над Воронежской областью.

Мэр сообщил об ударе дрона ВСУ по центру Энергодара
Политика

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

В ночь на 25 ноября произошла одна из самых массированных атак дронов ВСУ на Краснодарский край. По данным военного ведомства, над регионом сбили 76 беспилотников.

В результате ночной атаки беспилотников на Краснодарский край пострадали не менее девяти человек, сообщил глава региона Александр Руденко. Он уточнил, что в основном они получили ранения средней и легкой степени тяжести. Детей среди пострадавших не было.

Всего минувшей ночью над российскими регионами перехватили 249 дронов.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минобороны ПВО беспилотники
Материалы по теме
Над регионами России уничтожили 249 беспилотников за ночь
Политика
Минобороны сообщило о 40 сбитых за шесть часов беспилотниках
Политика
Беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 20:59 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 20:59
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Зачем нужна страховка при IPO Отрасли, 21:21
Ермак заявил, что Украина не откажется от будущего вступления в НАТО Политика, 21:16
Лучшая немецкая лыжница пропустит Олимпиаду из-за допингового дела Спорт, 21:08
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Без компромиссов: как мобильное ателье BML меняет мужской шопинг Стиль, 21:05
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 20:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 20:58
Путин уволил замглавы генпрокурора Политика, 20:56
Над Россией за десять часов сбили 16 дронов ВСУ Политика, 20:53
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ Политика, 20:50
СК сообщил о рехабе в Подмосковье, где пытали и избивали подростков Общество, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36