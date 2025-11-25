Над Россией за десять часов сбили 16 дронов ВСУ

Фото: Минобороны России

В период с 10:00 до 20:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов ВСУ — 10 — сбили над территорией Белгородской области. Над Брянской областью уничтожили три беспилотника, над Курской — два. Один дрон ВСУ сбили над Воронежской областью.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.

В ночь на 25 ноября произошла одна из самых массированных атак дронов ВСУ на Краснодарский край. По данным военного ведомства, над регионом сбили 76 беспилотников.

В результате ночной атаки беспилотников на Краснодарский край пострадали не менее девяти человек, сообщил глава региона Александр Руденко. Он уточнил, что в основном они получили ранения средней и легкой степени тяжести. Детей среди пострадавших не было.

Всего минувшей ночью над российскими регионами перехватили 249 дронов.