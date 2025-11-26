В Новороссийске включили сирены из-за отражения атаки беспилотников

Накануне город также подвергся налету БПЛА — тогда ранения получили четыре человека, по меньшей мере 14 зданий были повреждены. Атакованы были и другие краснодарские населенные пункты. Всего над регионом сбили 76 дронов

В Новороссийске включены сирены экстренного оповещения из-за отражения атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА», — оповестил он в 2:08.

Накануне ночью в городе также отражали атаку БПЛА, тогда в результате налета четыре человека получили ранения, 15 зданий были повреждены.

Video

Атакованы были и другие населенные пункты региона — повреждения зафиксировали в Краснодаре, Геленджике, Туапсе и Динском районе. Всего ранения получили шесть жителей края, не менее 20 домов были повреждены.

Губернатор Вениамин Кондратьев назвал атаку на регион одной из самых масштабных и продолжительных за все время — ночью над Краснодарским краем сбили 76 дронов, еще 116 беспилотников перехватили над акваторией Черного моря.