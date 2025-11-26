 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Новороссийске включили сирены из-за отражения атаки беспилотников

В Новороссийске включили сирены из-за отражения атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Накануне город также подвергся налету БПЛА — тогда ранения получили четыре человека, по меньшей мере 14 зданий были повреждены. Атакованы были и другие краснодарские населенные пункты. Всего над регионом сбили 76 дронов

В Новороссийске включены сирены экстренного оповещения из-за отражения атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА», — оповестил он в 2:08.

Накануне ночью в городе также отражали атаку БПЛА, тогда в результате налета четыре человека получили ранения, 15 зданий были повреждены.

В Новороссийске включили сирены из-за отражения атаки беспилотников
Video

Атакованы были и другие населенные пункты региона — повреждения зафиксировали в Краснодаре, Геленджике, Туапсе и Динском районе. Всего ранения получили шесть жителей края, не менее 20 домов были повреждены.

Губернатор Вениамин Кондратьев назвал атаку на регион одной из самых масштабных и продолжительных за все время — ночью над Краснодарским краем сбили 76 дронов, еще 116 беспилотников перехватили над акваторией Черного моря.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Александра Озерова, Елена Чернышова
Новороссийск Краснодарский край БПЛА ПВО
Материалы по теме
Последствия атаки дронов на Новороссийск. Видео
Политика
Мэр Новороссийска рассказал о последствиях ночного налета дронов
Политика
В Новороссийске и Туапсинском районе сняли угрозу атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 03:20 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 03:20
Ричард Брэнсон сообщил о смерти жены Общество, 03:28
Аэропорты Геленджика и Чебоксар приостановили рейсы Политика, 03:20
Трамп назвал срок визита Уиткоффа в Москву Политика, 03:04
Аэропорт Калуги приостановил рейсы Политика, 02:41
Белый дом и Дмитриев ответили на расшифровку переговоров Уиткоффа Политика, 02:37
В Новороссийске включили сирены из-за отражения атаки беспилотников Политика, 02:18
Экс-президент Бразилии начал отбывать срок в камере с отдельной ванной Политика, 02:11
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов решил отдать государству усадьбу Общество, 01:40
Politico узнало о роли Рубио в смягчении давления Вашингтона на Киев Политика, 01:32
«Барселона» с разгромным счетом проиграла «Челси» в ЛЧ Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Путин поручил поднять уровень гражданского самосознания до 95% Общество, 01:00
Ермак после поручения Трампа анонсировал визит Дрисколла Политика, 00:49
Politico узнало об отсутствии у Трампа красных линий в сделке по Украине Политика, 00:32