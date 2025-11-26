В Новороссийске включили сирены из-за отражения атаки беспилотников
В Новороссийске включены сирены экстренного оповещения из-за отражения атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА», — оповестил он в 2:08.
Накануне ночью в городе также отражали атаку БПЛА, тогда в результате налета четыре человека получили ранения, 15 зданий были повреждены.
Атакованы были и другие населенные пункты региона — повреждения зафиксировали в Краснодаре, Геленджике, Туапсе и Динском районе. Всего ранения получили шесть жителей края, не менее 20 домов были повреждены.
Губернатор Вениамин Кондратьев назвал атаку на регион одной из самых масштабных и продолжительных за все время — ночью над Краснодарским краем сбили 76 дронов, еще 116 беспилотников перехватили над акваторией Черного моря.
