Глава Краснодарского края сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА
Ночная атака на Краснодарский края стала одной из самых продолжительных и массированных атак Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», — написал он в своем телеграм-канале.
В Краснодаре дома и офисное здание, а также частный дом в селе Первореченском Динского района получили незначительные повреждения.
«Сейчас тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано», — написал глава, добавив, что там же охранник соседнего учреждения получил ранения из-за осколков. Ему оказали первую помощь, он отказался от госпитализации.
Как отметил Кондратьев, самая сложная обстановка — в Новороссийске и Геленджике. Предварительно, там были повреждены семь многоквартирных и не мнее семи частных домов.
«Пострадали 4 человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован», — добавил глава.
В Новороссийске, Туапсинском районе и Сочи сняли угрозу налета БПЛА. На момент подготовки материала опасность сохраняется в Геленджике.
В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика действуют ограничения на полеты. Там не принимают и не выпускают воздушные рейсы.
