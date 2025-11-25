Глава Краснодарского края сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА

Шесть человек получили травмы, а в пяти муниципалитетах повреждены не менее двадцати домов

Ночная атака на Краснодарский края стала одной из самых продолжительных и массированных атак Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», — написал он в своем телеграм-канале.

В Краснодаре дома и офисное здание, а также частный дом в селе Первореченском Динского района получили незначительные повреждения.

«Сейчас тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано», — написал глава, добавив, что там же охранник соседнего учреждения получил ранения из-за осколков. Ему оказали первую помощь, он отказался от госпитализации.

Как отметил Кондратьев, самая сложная обстановка — в Новороссийске и Геленджике. Предварительно, там были повреждены семь многоквартирных и не мнее семи частных домов.

«Пострадали 4 человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. В городе развернут пункт временного размещения. В селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов, один человек госпитализирован», — добавил глава.

В Новороссийске, Туапсинском районе и Сочи сняли угрозу налета БПЛА. На момент подготовки материала опасность сохраняется в Геленджике.

В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика действуют ограничения на полеты. Там не принимают и не выпускают воздушные рейсы.