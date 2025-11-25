Мэр Новороссийска рассказал о последствиях ночного налета дронов
В результате ночного налета беспиотников в Новороссийске четыре человека были госпитализированы с ранениями средней и легкой степени тяжести. Повреждения получили семь многоквартирных и несколько многоэтажных домов, сообщил мэр Андрей Кравченко.
Ранее губернатор Вениамин Кондратьев ранее отметил, что в Новороссийске повреждения получили не менее семи частных домов.
Глава города добавил, что из-за падения обломков дронов в нескольких местах произошли возгорания, которые экстренные службами оперативно ликвидировали.
В развернутом в школе № 29 пункте временного размещения на момент 04:39 часов, по словам мэра, находилось два человека. Специалисты приступят к поквартирному обходу после завершения всех мероприятий. «Окажем всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим», — написал Кравченко.
В городе опасность прилета БПЛА была объявлена накануне в 21:00 и снята к 04:33. Аналогичный режим действовал в Сочи, Геленджике и нескольких населенных пунктах региона.
Прошедшую атаку на Краснодарский край губернатор назвал одной из самых продолжительных и массированных за все время — ранения получили шесть жителей региона, а не менее 20 домов в пяти муниципалитетах получили повреждения.
