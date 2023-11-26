Генерал раскритиковал Зеленского за неподтвердившиеся обещания победы

Украинцам с прошлого года «говорили про победу, что россияне уже выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика у них упала», однако этого не произошло, заявил экс-замсекретаря СНБО Сергей Кривонос

Сергей Кривонос (Фото: president.gov.ua)

Обещания победы украинцам не подтвердились, заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» на YouTube.

«У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что россияне уже выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика у них упала. Говорили же такое? Да, говорили. <...> Но это все произошло на самом деле? Нет», — сказал Кривонос.

Потом, по его словам, украинцам начали рассказывать о «мощном контрнаступлении».

«Контрнаступление будет мощным тогда, когда будет мощная экономика, когда будут готовиться резервы и когда каждый гражданин, включая народных депутатов, будет способен держать в руках оружие», — указал генерал.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский, согласно Конституции, отвечает за обеспечение безопасности страны, а подготовка населения — «один из вопросов национальной безопасности». По его словам, Зеленский «должен думать не только о себе, а думать о подготовке населения», чего не происходит. Кривонос предложил украинскому лидеру нанять в команду профессионалов, а не спичрайтеров, которые «пишут ему речи, а он их читает».

В декабре 2020 года генерал был уволен Зеленским с поста замсекретаря СНБО. Перед этим Кривонос раскритиковал слова президента, который пообещал тотальную мобилизацию, в том числе женщин, «в случае нападения России на Украину со стороны Крыма». Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк объяснил увольнение генерала тем, что тот в СНБО занимался не командной работой на благо страны, а громкими политическими заявлениями. В июне 2021 года Кривонос заявил, что его уволили из ВСУ. «Уволен без рапорта. Служить государству хотел, но прислуживаться не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят: «нет должностей». Хотя их достаточно. Понимаю... команда из офиса президента», — написал он в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), его слова цитировал телеканал Hromadske.

В ноябре главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в статье для The Economist заявил, что бои зашли в тупик, и предупредил о риске перехода их в позиционные. По мнению генерала, это несет угрозу как для украинской армии, так и для самого государства. Зеленский с ним не согласился и отказался считать ситуацию патовой. У Украины есть план наступления в этом году и в следующем, сообщил позднее президент. Позже главком сообщил, что для Киева ситуация на поле боя затруднительна, но контролируемая.

Российская сторона неоднократно заявляла о провале контрнаступления Украины. Глава Минобороны Сергей Шойгу в начале ноября говорил, что украинские войска, несмотря на поставки западных вооружений, терпят поражение. «Силы Вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава», — указывал Шойгу. ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, сообщал министр обороны.