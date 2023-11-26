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Политика ,  
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Шойгу заявил о «фактическом создании» объединенной системы ПВО в ОДКБ

Шойгу: объединенная система ПВО в ОДКБ фактически создана
У России есть соглашение с каждой из стран организации, сказал министр обороны. По его словам, система противовоздушной обороны «оснащена, она работает»
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Объединенная система ПВО в странах — участниках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «фактически создана», у России есть соглашение с каждым из государств, заявил министр обороны генерал Сергей Шойгу в интервью телеведущему Павлу Зарубину.

В ОДКБ кроме России входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

«Фактически она создана на двустороннем уровне», — сказал Шойгу.

Он отметил, что система противовоздушной обороны «оснащена, она работает». По его словам, периодически проводятся учения, ПВО поддерживается в боевом состоянии.

«Объединенная система ПВО есть в СНГ. А в ОДКБ она по факту сделана. Если требуется, мы будем оформлять документально. Но с каждой из стран — членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. И по этому двустороннему соглашению система создана», — пояснил глава Минобороны.

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Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

На сайте ОДКБ сообщается, что на сегодняшний день организация состоит из Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), миротворческих сил, а также из региональных группировок сил и средств коллективной безопасности. Действует объединенная система ПВО России и Белоруссии, создается российско-армянская региональная система ПВО, говорится на сайте.

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Создание общей системы ПВО ОДКБ обсуждается уже больше десяти лет. В 2011 году президент России Дмитрий Медведев пообещал, что Москва ответит на развертывание в Европе комплексов противоракетной обороны (ПРО) США. Позже генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, отвечая на вопрос, будет ли организация создавать у себя общую систему ПРО, сказал, что таких планов нет, однако страны обсуждают создание единой системы ПВО.

В 2012 году заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков в интервью «Красной звезде» сообщил, что члены организации поставили перед собой такую задачу. По его словам, для нее «нужна централизованная система управления войсками, силами и средствами противовоздушной обороны» — это и будет означать объединенную систему. «К этому на сегодняшний день мы вплотную подошли», — сказал Семериков.

Объединенная система ПВО есть и у Содружества Независимых Государств (СНГ). В ее основе — соответствующее соглашение 1995 года. В нем участвуют Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

На этой неделе президент Владимир Путин на совещании правительства заявил, что Россия поставила Таджикистану два дивизиона (восемь пусковых установок) российской системы ПВО С-300. «В целом мы готовы к работе, готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом», — сказал Путин.

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Персоны
Елена Чернышова
Сергей Шойгу ОДКБ объединенная система ПВО
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года

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