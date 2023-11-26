Песков рассказал, почему Москва называет власти Украины «режимом»

Спикер Верховной рады заявил об отсутствии русского нацменьшинства и необходимости ущемлять права народа, который «осуществляет агрессию против Украины». Песков сказал, что такое отношение делает правительство Украины «режимом»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российские власти называют правительство Украины словом «режим» из-за публичных заявлений его представителей в отношении русского населения государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеведущему Павлу Зарубину.

«Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом. Мы ж неспроста его называем режимом. Потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы русских, живут на Украине. Поэтому только в режиме могут быть такие заявления», — сказал Песков.

Он снова заявил, что в 2014 году на Украине «свергли легитимную власть», после чего руководить страной стал «режим, который оказался опасен для нас» и русских, живущих там.

На следующий день после начала Россией военных операции в соседней стране Песков подчеркнул, что Москва признает Владимира Зеленского в качестве президента Украины. За год до начала полномасштабных боев Зеленский говорил: «Если хотите уважения к русскому языку — уважайте украинский». Он напомнил, что часто сам говорит по-русски, чтобы показать, что в стране государственный язык украинский, но люди говорят как хотят. После начала боевых действий Зеленский обратился на русском языке к россиянам с вопросами о происходящем, но в последующих выступлениях почти всегда использовал только украинский язык.

Зарубин, задавая вопрос, вольно процитировал Пескову слова депутата и спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который сказал в конце ноября, что русского национального меньшинства на Украине «нет и не может быть».

«Должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот, осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание [с Венецианской и Европейской комиссиями]», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

Схожее заявление сделала в этом же месяце вице-премьер Ольга Стефанишина, сказавшая, что на Украине нет «никакого особенно юридически оформленного сообщества, идентифицирующего себя как российское меньшинство». «Есть граждане Украины, говорящие на русском языке. Я одесситка: я хочу — говорю на русском языке, хочу — не говорю на русском языке», — рассказала она (цитата по «Страна.ua»).