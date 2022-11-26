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Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня»

Владимир Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня»
Решение о возрождении почетного звания «Мать-героиня» Путин принял в августе этого года. К настоящему моменту их награждены девять россиянок, в том числе жена главы Чечни Медни Кадырова
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин присвоил семи россиянкам звание «Мать-героиня», решение о возрождении которого было принято в августе 2022 года. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи» президент наградил:

  • Анжелу Ахматову из Кабарлино-Балкарской республики;
  • Людмилу Бадмаеву из Бурятии;
  • Елену Китаеву из Алтайского края;
  • Елену Кожеватову из Оренбургской области;
  • Галину Меньшикову из Волгоградской области;
  • Татьяну Салтыкову из Московской области;
  • Ирину Скрипко из Санкт-Петербурга.

Звание «Мать-героиня» считается в России высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей и присваивается женщине по достижении десятым ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей (с учетом тех, которые погибли либо пропали без вести «при защите Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, а также в результате террористических актов и чрезвычайных ситуаций», а также детей, умерших «вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания»).

При присвоении звания награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн руб.

Почетное звание «Мать-героиня» и одноименный орден были учреждены в СССР в 1944 году. Звание одновременно с награждением орденом присваивалось женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Орденом были награждены больше 400 тыс. женщин.

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До указа Путина о возрождении звания в России существовал орден «Родительская слава», учрежденный в 2008 году. Его вручают состоящим в браке родителям или усыновителям семерых и более детей. Медаль ордена «Родительская слава» была учреждена в 2010 году. Ее вручают родителям и усыновителям четырех и более детей.

Говоря о предложении по возрождению звания «Мать-героиня», президент отмечал, что в наши дни постепенно возрождаются «традиции большой, многодетной семьи». «На тех, кто воспитан в многодетной семье, как правило, действительно можно положиться. Они не подведут ни друга, ни коллег, ни родную страну», — считает Путин.

Впервые президент присвоил почетное звание 14 ноября. Тогда им были отмечены супруга главы Чечни Медни Кадырова, а также жительница Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
мать-героиня Владимир Путин Россия звание
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