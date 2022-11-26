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В Италии выразили сожаление из-за отсутствия отсрочки эмбарго на нефть

Итальянский министр жалеет, что Рим не запросил отсрочку эмбарго на нефть из России
Глава Минэкономразвития Италии напомнил, что на Сицилии находится завод ЛУКОЙЛа, которому в случае введения эмбарго на российскую нефть может грозить банкротство
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Фото: Antonio Parrinello / Reuters
Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Власти Италии должны были запросить у ЕС отсрочку введения эмбарго на российскую нефть для защиты национальных интересов. Об этом заявил министр экономического развития Адольфо Урсо, передает газета Corriere della Sera.

«Ошибка была допущена ранее, когда Италия не требовала от ЕС необходимой отсрочки эмбарго для защиты национальных интересов, в отличие от того, как сделали другие более проницательные европейские страны, например, Германия и Польша», — сказал он.

Урсо напомнил, что на Сицилии находится завод ЛУКОЙЛа, которому в случае введения эмбарго может грозить банкротство.

Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ в Приоло на юго-востоке Сицилии — третье предприятие в Европе по объему переработки нефти. ЛУКОЙЛ в апреле 2008 года приобрел 49% доли в нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ISAB. Позднее НПЗ ISAB полностью вошел в группу.

По данным Reuters, ISAB получал от 30 до 40% своего сырья из России, остальное — от иностранных производителей. На ISAB приходится около 20% всех перерабатывающих мощностей Италии.

Власти Италии работают над сохранением стабильной работы завода, несмотря на вступление в силу новых санкций против России в декабре. В Риме надеются успеть согласовать продажу НПЗ.

В начале июня газета La Stampa сообщила об угрозе закрытия НПЗ из-за эмбарго на российскую нефть, это привело бы к утрате до 5 тыс. рабочих мест, на самом производстве работают 1 тыс. человек.

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В правительстве Италии сначала допустили возможность национализации завода, однако позднее исключили такой сценарий. «Наилучшим решением была бы продажа НПЗ иностранному инвестору, разумеется, не российскому», — добавил министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани.

5 ноября ЛУКОЙЛ отказался от продажи нефтеперерабатывающего завода на Сицилии ISAB американской инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners, сообщила FT со ссылкой на источники со ссылкой на источники.

Запрет на морские поставки российской нефти должен вступить в силу 5 декабря. 

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Италия эмбарго нефть Россия ЕС
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