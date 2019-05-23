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Экс-совладельца банка «БФГ-кредит» заподозрили в попытке мошенничества
По версии следствия, экс-банкир пытался мошенническим путем похитить имущество другого совладельца банка, но по независящим от него обстоятельствам не довел свой преступный замысел до конца
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В отношении бывшего владельца банка «БФГ-кредит» Юрия Глоцера заведено уголовное дело о попытке мошенничества на 11,7 млрд руб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

Документ датирован 15 мая текущего года. Из постановления следует, что Глоцер совместно с неустановленными участниками преступной группы разработали план по хищению имущества другого совладельца «БФГ-кредит» Тамары Хорошиловой. Следствие считает, что злуомышленники «с применением технических средств» подделали расписку и договор займа у Глоцера Хорошиловой денег на сумму $68 млн. Деньги в долг Хорошилова якобы взяла у Глоцера в августе 2012 года.

Банк «БФГ-кредит» лишился лицензии в 2016 году. Годом позже Глоцер потребовал через суд взыскать с Хорошиловой имущество на сумму 11,7 млрд руб. Дорогомиловский суд Москву, куда был подан иск, в феврале 2018 года оставил его без рассмотрения относительно суммы долга. Основанием для этого послужило решение Арбитражного суда Чеченской республики, который признал Хорошилову банкротом, следует из постановления о возбуждении дела.

Следствие считает, что Глоцер не довел свой преступный умысел по незаконному приобретению права на имущество Хорошиловой по независящим от него обстоятельствам.

Юрист Глоцера отказался от комментариев, сославшись на то, что не имеет на это полномочий, добавляет «РИА Новости».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: банки, мошенничество
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