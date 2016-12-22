СМИ узнали о новой возможной причине затопления плавдока с «Кузнецовым»

Причиной аварии плавучего дока, которая привела к повреждению авианосца «Адмирал Кузнецов», назывались перебои в энергоснабжении. Но по данным источников газеты, к затоплению плавдока могла привести трещина в одном из его отсеков

Фото: Norsk Telegrambyra AS / Norwegian Royal Airforce / NTB Scanpix / Reuters

К затоплению плавучего дока ПД-50 в Кольском заливе могло привести механическое разрушение сварного шва на одном из отсеков дока, а не проблемы в системе энергоснабжения, как сообщалось ранее. О новой версии аварии сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в судостроительной отрасли, чьи данные изданию также подтвердил высокопоставленный сотрудник аппарата правительства.

Собеседники газеты рассказали, что в одном из отсеков, заполняющихся забортной водой, водолазы обнаружили трещину длиной в несколько десятков метров, причиной появления которой могла стать как некачественная сварка, так и общая усталость металла.

Источники «Коммерсанта» пояснили, что неконтролируемое затопление одного из бортов дока, которое привело к повреждениям стоявшего на ремонте в ПД-50 авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», произошло в процессе балансировки дока, то есть изменения уровня погружения: балластные насосы закачивали воды в отсеки, но при достижении уровня разрыва док накренился и спустя три часа затонул.

При этом, по словам одного из источников газеты, в сентябре плавучий док получил освидетельствование федерального автономного учреждения «Российский речной регистр», что означает, что док был признан пригодным для эксплуатации. В самом «Регистре» газете сообщили, что ПД-50 «предъявлялся ко всем видам плановых освидетельствований <...> и получал соответствующие акты и документы установленного образца».

ПД-50 затонул в ночь на 30 октября в тот момент, когда из дока выходил «Адмирал Кузнецов». Авария произошла на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск). Один из 70-тонных кранов плавдока упал на палубу крейсера. Ущерб от аварии оценивался в сумму около 70 млн руб. Корабль был отбуксирован к причалу 35-го судоремонтного завода, где и будут выполнены основные работы по ремонту авианосца.

Ранее причинами аварии называли внезапное отключение электроснабжения, которые привело к остановке насосов плавдока, однако и «Россети», и Министерство энергетики эти неполадки опровергали.​