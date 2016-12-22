ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,49 66,40 EUR Нал. 76,65 75,40 USD Бирж. 66,98 +0,79 EUR Бирж. 75,97 +0,92 USD ЦБ. 66,51 +0,84 EUR ЦБ. 75,57 +0,63 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3872,10 -20,60 IMOEX 2308,30 -1,48% RTSI 1085,27 -2,54% Brent 60,94 +3,64% DJIA 24645,24 +1,48% Nasdaq 7054,75 +1,67%
В Думу внесли законопроект о запрете продажи оружия лицам моложе 21 года
Лента новостей
Как получить прибыль на падающем рынке криптовалюты 18:06, РБК и EXMO «Анжи» запретили тренироваться на домашнем стадионе из-за долга по аренде 18:01, Спорт В Петербурге один человек пострадал при пожаре 17:56, Общество В Хакасии закрыли дело об экстремизме против защитницы коренных народов 17:50, Общество Башар Асад сменил сразу девятерых министров 17:48, Политика Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 17:26, РБК и Thomson Reuters Порошенко поручил подготовиться к частичной мобилизации 17:26, Политика Внутреннее сгорание: почему «желтые жилеты» обвалили рейтинг Макрона 17:22, Мнение Финалисты Премии РБК — о бизнесе. Номинация «Менеджер в социальной сфере» 17:14, Бизнес В Думу внесли законопроект о запрете продажи оружия лицам моложе 21 года 17:09, Политика Генштабу Украины поручили организовать противовоздушную оборону 17:06, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 17:01, РБК и Mastercard Оборудование для майнинга начали распродавать: цена ферм снизилась на 38% 16:55, Крипто Аксенов назвал украинских моряков «заложниками политической ситуации» 16:54, Политика 5 модных трендов этой осени 16:39, РБК Pink и KUPIVIP.RU Роскомнадзор возбудил административное дело против Google 16:37, Технологии и медиа Медведев одобрил испытания беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане 16:33, Технологии и медиа Английский охотничий гардероб в городе: что позаимствовать 16:29, Стиль Президенты Польши и Украины призвали ЕС усилить санкции против России 16:24, Политика В России разрешат регистрировать компании с помощью электронного паспорта 16:24, Технологии и медиа Как снимают зрелищные кинотрюки с автомобилями на льду 16:07, РБК и Toyo Порошенко подписал указ о военном положении на Украине 16:02, Политика В посольстве России в Киеве рассказали о ситуации после нападения ночью 16:01, Политика ЦБ на год обнулил тарифы для своей системы быстрых переводов 15:57, Финансы Минспорта РФ предложил не считать белорусских футболистов легионерами 15:53, Спорт В Киеве похитили кабель правительственной связи 15:53, Общество Когда продавать XRP: стоимость токена от Ripple выросла на 7% 15:47, Крипто Битва дизайнеров: кто оформил квартиру лучше 15:43, РБК и Экспострой на Нахимовском
В Думу внесли законопроект о запрете продажи оружия лицам моложе 21 года
Политика, 17:09
0
В Думу внесли законопроект о запрете продажи оружия лицам моложе 21 года
Оружие, согласно инициативе, россияне смогут покупать с 21 года. Сейчас минимальный возраст — 18 лет. Документ был разработан и внесен в нижнюю палату парламента Госсоветом Татарстана
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Госсовет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, устанавливающий новый минимальный возраст, при котором в России разрешено приобретать оружие: 21 год вместо 18. Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Изменения в соответствии с законопроектом будут внесены в ст. 13 и ст. 26 закона «Об оружии». Минимальный возраст, по достижении которого граждане России смогут приобретать оружие (в том числе огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, а также спортивное и охотничье) должен быть увеличен до 21 года (сейчас делать это разрешено с 18 лет).

Помимо этого, документ предполагает, что людям, которые подвергались административному наказанию за побои или совершение других насильственных действий, разрешение на оружие выдавать будет запрещено.​

Подобная инициатива, как указали авторы документа в пояснительной записке, должна быть принята «в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также обеспечения общественной безопасности». Целесообразной такая мера показалась им «ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учебы и работы».

Росгвардия поддержала ограничение продажи оружия лицам младше 21 года
Политика

Прежде в ноябре предложение о повышении до 21 года минимального возраста, по достижении которого возможна покупка оружия, поддержала Росгвардия. Необходимость подобных изменений в ведомстве связали с нападением на Керченский политехнический колледж в октябре. Тогда 18-летний студент, у которого было легально купленное помповое ружье, застрелил в здании учебного заведения 20 человек​, еще более 50 в результате атаки получили ранения.

Затем ужесточить правила продажи оружия лицам моложе 21 года предлагала и вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. Она разработала законопроект, согласно которому в правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия, а также получения ​охотничьего билета (удостоверения на охоту) должны быть введены дополнительные требования. В случае одобрения они, по инициативе парламентария, коснутся лиц в возрасте от 18 лет до 21 года. В частности, для получения необходимых документов молодые люди, в соответствии с законопроектом Яровой,​ должны предоставлять характеристику с места работы или учебы, справку о доходах и проходить собеседование.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Госдума , продажа оружия , законопроект
Главное
Порошенко подписал указ о военном положении на Украине Политика
Материалы по теме
Яровая предложила ужесточить правила продажи оружия лицам младше 21 года Общество
Росгвардия поддержала ограничение продажи оружия лицам младше 21 года Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter