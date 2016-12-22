В Думу внесли законопроект о запрете продажи оружия лицам моложе 21 года

Оружие, согласно инициативе, россияне смогут покупать с 21 года. Сейчас минимальный возраст — 18 лет. Документ был разработан и внесен в нижнюю палату парламента Госсоветом Татарстана

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Госсовет Республики Татарстан внес в Госдуму законопроект, устанавливающий новый минимальный возраст, при котором в России разрешено приобретать оружие: 21 год вместо 18. Соответствующий документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Изменения в соответствии с законопроектом будут внесены в ст. 13 и ст. 26 закона «Об оружии». Минимальный возраст, по достижении которого граждане России смогут приобретать оружие (в том числе огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, а также спортивное и охотничье) должен быть увеличен до 21 года (сейчас делать это разрешено с 18 лет).

Помимо этого, документ предполагает, что людям, которые подвергались административному наказанию за побои или совершение других насильственных действий, разрешение на оружие выдавать будет запрещено.​

Подобная инициатива, как указали авторы документа в пояснительной записке, должна быть принята «в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также обеспечения общественной безопасности». Целесообразной такая мера показалась им «ввиду участившихся случаев применения гражданами оружия в решении конфликтных ситуаций, в том числе по месту учебы и работы».

Прежде в ноябре предложение о повышении до 21 года минимального возраста, по достижении которого возможна покупка оружия, поддержала Росгвардия. Необходимость подобных изменений в ведомстве связали с нападением на Керченский политехнический колледж в октябре. Тогда 18-летний студент, у которого было легально купленное помповое ружье, застрелил в здании учебного заведения 20 человек​, еще более 50 в результате атаки получили ранения.

Затем ужесточить правила продажи оружия лицам моложе 21 года предлагала и вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая. Она разработала законопроект, согласно которому в правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия, а также получения ​охотничьего билета (удостоверения на охоту) должны быть введены дополнительные требования. В случае одобрения они, по инициативе парламентария, коснутся лиц в возрасте от 18 лет до 21 года. В частности, для получения необходимых документов молодые люди, в соответствии с законопроектом Яровой,​ должны предоставлять характеристику с места работы или учебы, справку о доходах и проходить собеседование.