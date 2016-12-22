Яровая предложила ужесточить правила продажи оружия лицам младше 21 года

Для получения документов на приобретение оружия — охотничьего либо для самообороны — все лица в возрасте до 21 года должны предоставить характеристику и пройти собеседование, считает депутат

Ирина Яровая (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая подготовила законопроект, согласно которому следует ужесточить правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу депутата сообщает ТАСС. Инициатива уже направлена в экспертный совет фракции «Единая Россия», ее поддержали руководители профильных думских комитетов.​

Для получения молодыми людьми лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (один из видов оружия для самообороны) и охотничьего билета (удостоверение на охоту) необходимо ввести ряд дополнительных требований, полагает Яровая. Чтобы получить соответствующие документы, все лица в возрасте до 21 года согласно новому законопроекту должны будут предоставить характеристику с места работы или учебы, справку о доходах, а также копию налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода.

Кроме того, при получении лицензии молодые люди должны проходить собеседование, полагает парламентарий. Согласно законопроекту беседу будут проводить представители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия (сейчас эти функции исполняет Росгвардия).

Законопроект, как уточнили в пресс-службе Яровой, не будет распространяться «на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни», а также на граждан старше 21 года и тех, у кого уже есть разрешение на оружие.​

«Сегодня с 18 лет молодые люди могут приобретать несколько видов оружия. Но лишь огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие — охотничье оружие и оружие для самообороны — обладает повышенной убойной силой, но при этом не требует для приобретения никаких дополнительных оснований, кроме охотничьего билета [для приобретения охотничьего оружия]», — пояснила свою инициативу Яровая, заметив, что для получения этого документа нужны только две фотографии и копия паспорта. При этом охотничий билет, по словам депутата, «является главным правоустанавливающим документом в получении лицензии на приобретение охотничьего оружия».

Отсутствие предлагаемых Яровой требований при выдаче охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного оружия «не исключает того, что оружие может приобретаться лицами с 18 лет для целей, никак не связанных с охотой или самообороной», считает она. Это, по мнению депутата, «создает дополнительные предпосылки к совершению преступлений с использованием оружия».

Инициатива Яровой не первая, касающаяся правил приобретения оружия лицами до 21 года. Так, 15 ноября предложение о повышении минимального возраста, по достижении которого возможна покупка оружия, с 18 лет до 21 года поддержала Росгвардия. Необходимость подобных изменений в ведомстве связали с нападением на Керченский политехнический колледж в октябре. Тогда 18-летний студент, у которого было легально купленное оружие, застрелил в здании учебного заведения 20 человек​, еще более 50 в результате атаки получили ранения.