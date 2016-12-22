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Опубликовано видео с задержанными Россией украинскими кораблями в Керчи
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Опубликовано видео с задержанными Россией украинскими кораблями в Керчи
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Опубликовано видео с задержанными Россией украинскими кораблями в Керчи

Агентство Ruptly опубликовало видео из порта Керчи, куда были доставлены задержанные Россией украинские корабли.

На видео, сделанном стрингером агентства, видно, что корабли пришвартованы к причалу.

Видео: ruptly.tv

Видео из порта Керчи также опубликовал местный блог «Керчь.фм».

Видео: kerch.fm

25 ноября три украинских корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли в Керченский пролив без разрешения на проход со стороны России, тем самым нарушив границу. ФСБ России также заявила, что корабли ВМС Украины не реагировали на требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России и опасно маневрировали. Россия открыла огонь по кораблям Украины, чтобы остановить нарушителей. Все три корабля были задержаны и доставлены в Керченский порт.

В ВМС Украины назвали переход кораблей плановым, а также заявили, что о переходе российская сторона была уведомлена заранее: корабли двигались из Одессы в Мариуполь.

Конфликт России и Украины в Керченском проливе. Главное
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Москва считает инцидент провокаций и запросила созвать открытое заседание СБ ООН в понедельник, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко созвал военный совет, на котором было предложено ввести в стране военное положение. Теперь свое одобрение должна дать Верховная рада.

Теги: военные корабли , Керчь
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