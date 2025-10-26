В Великобритании предложили поделиться ядерным оружием с Германией

В Европе не первый раз поднимают вопрос о совместном ядерном сдерживании, поскольку таким оружием обладают только Великобритания и Франция. Дискуссии подняты из-за опасений насчет поддержки США и «ядерной риторики» России

Джордж Робертсон (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Экс-генсек НАТО Джордж Робертсон (1999–2003) выступил за то, чтобы Великобритания и Германия заключили новый оборонный пакт о совместном ядерном сдерживании, передает The Telegraph.

«Я приветствую это. Это правильно и уместно, и это должно было произойти давно. Если Россия продолжит расширение ядерной риторики, это заставит принять некоторые решения внутри Европы в целом», — предупредил Робертсон.

Кремль отмечал, что Россия занимает ответственную позицию касательно ядерного оружия и «внимательно относится к тематике ядерного нераспространения».

Фельдмаршал Джон Хоутон, бывший начальник штаба обороны Великобритании (2013–2016), на фоне опасений сокращения военной поддержки США призвал задуматься о ядерном сдерживании на уровне Европы. «Заполнение пробела в виде европейского варианта, помимо французского, должно быть у нас на уме. Но это хорошо или это безумие? Я лично еще не определился», — сказал он.

Собственным ядерным оружием в Европе обладают только Франция и Великобритания. У Парижа почти 300 ядерных боеголовок, а у Лондона — около 250, отмечает Telegraph. Германия по нескольким международным договорам не имеет права обладать ядерным оружием, и канцлер Фридрих Мерц подчеркивал, что она будет придерживаться своих обязательств. Еще являясь кандидатом на этот пост, политик предложил обсудить усиление ядерного сдерживания с Парижем и Лондоном для дополнения американского ядерного щита в стране — в Германии размещены ядерные ракеты США.

Источники газеты в Минобороны Великобритании отметили, что переговоров между страной и ФРГ по поводу ядерного сдерживания пока не ведется, военное сотрудничество еще «далеко» от «совместного использования ядерного оружия».

Соратник Мерца по политическому блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), лидер этого объединения в бундестаге Йенс Шпан летом также отмечал, что Германия должна получить доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции или создать европейский «ядерный зонтик». Он объяснял это тем, что в долгосрочной перспективе размещения только ракет США в стране недостаточно.