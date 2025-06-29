В Германии захотели получить доступ к ядерному оружию Франции и Британии

В немецком бундестаге захотели получить доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции. Еще один вариант — создать европейский «ядерный зонтик» под лидерством Германии

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab

Германия должна получить доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции или создать европейский «ядерный зонтик». Об этом заявил глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан в интервью Welt.

По его словам, несмотря на то, что в Германии сейчас размещены американские ядерные бомбы, этого недостаточно в долгосрочной перспективе.

«Европа должна стать способной к сдерживанию.<...> Нам нужно говорить о немецком или европейском участии в ядерном арсенале Франции и Великобритании», — сказал Шпан и добавил, что еще одним вариантом может стать создание европейского «ядерного зонтика».

Однако создание собственного европейского ядерного зонтика «работает только при лидерстве Германии», отметил политик.

Шпан предположил, что Франция не согласится предоставить Германии доступ к «ядерной кнопке». В таком случае страны могли бы получать контроль над ней по очереди. «Тогда даже потенциальный противник остается в неведении», — заявил он.

По словам Шпана, речь идет, в частности, о «российской угрозе». Власти России неоднократно подчеркивали, что страна не представляет угрозы для Европы. Российский президент Владимир Путин называл подобные утверждения чушью и «пугалками для бюргеров».