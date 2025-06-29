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Политика ,  
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В Германии захотели получить доступ к ядерному оружию Франции и Британии

В немецком бундестаге захотели получить доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции. Еще один вариант — создать европейский «ядерный зонтик» под лидерством Германии
Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab
Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab

Германия должна получить доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции или создать европейский «ядерный зонтик». Об этом заявил глава блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в бундестаге Йенс Шпан в интервью Welt.

По его словам, несмотря на то, что в Германии сейчас размещены американские ядерные бомбы, этого недостаточно в долгосрочной перспективе.

«Европа должна стать способной к сдерживанию.<...> Нам нужно говорить о немецком или европейском участии в ядерном арсенале Франции и Великобритании», — сказал Шпан и добавил, что еще одним вариантом может стать создание европейского «ядерного зонтика».

Однако создание собственного европейского ядерного зонтика «работает только при лидерстве Германии», отметил политик.

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Шпан предположил, что Франция не согласится предоставить Германии доступ к «ядерной кнопке». В таком случае страны могли бы получать контроль над ней по очереди. «Тогда даже потенциальный противник остается в неведении», — заявил он.

По словам Шпана, речь идет, в частности, о «российской угрозе». Власти России неоднократно подчеркивали, что страна не представляет угрозы для Европы. Российский президент Владимир Путин называл подобные утверждения чушью и «пугалками для бюргеров».

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Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
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