 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Бессент не исключил, что Китай избежит 100-процентных пошлин США

Глава Минфина Бессент не исключил, что Китай избежит 100-процентных пошлин США
Сюжет
Торговая война США
Трамп и Си Цзиньпин на встрече на полях саммита АТЭС могут достичь соглашения, которое позволит избежать дополнительных 100-процентных пошлин на китайские товары, основа для такой сделки готова, заявил министр финансов США
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, достигнут соглашения, которое позволит избежать введения дополнительных 100-процентных американских пошлин на китайские товары, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире NBC News после переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. 30 октября на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее запланированы переговоры Трампа с китайским лидером.

Бессент сообщил, что Пекин готов заключить сделку после двух дней переговоров в Малайзии. «Основа» для встречи Трампа и Си готова, сказал глава Минфина. «Я также ожидаю, что мы получим своего рода отсрочку по контролю за экспортом редкоземельных металлов, который обсуждали китайцы», — сказал Бессент.

Чего ожидать от «одной из самых рискованных» поездок Трампа
Политика
Дональд Трамп

В октябре Китай объявил о введении новых ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Согласно новым правилам, иностранные компании должны будут получать разрешение китайского правительства на экспорт продуктов, содержащих даже небольшое количество редкоземельных элементов. Bloomberg связал этот шаг со стремлением Китая усилить рычаги воздействия в торговой войне в преддверии встречи между лидерами. На долю КНР приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов, отмечало агентство. В ответ Вашингтон объявил о введении с 1 ноября дополнительных 100-процентных пошлин на китайские товары.

«Президент Трамп предоставил мне значительные рычаги влияния на переговорах, угрожая 100-процентными пошлинами, и я считаю, что мы достигли очень прочной основы, которая позволит нам избежать этого и обсудить с китайцами многие другие вопросы», — отметил министр.

Среди рычагов давления, которые США могут использовать, Бессент называл ряд контрмер: от природных ресурсов, используемых при производстве пластмасс, до реактивных двигателей и программного обеспечения. Он также упоминал сотни тысяч китайских студентов, обучающихся в США.

Попытку Пекина получить рычаги перед встречей Трампа и Си глава Минфина счел «просчетом». «Но теперь мы общаемся — я уверен, что мы можем продвинуться [в переговорах]», — говорил Бессент.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Скотт Бессент Дональд Трамп Си Цзиньпин пошлины
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Цзиньпин Си фото
Цзиньпин Си
политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Трамп ответил на вопрос о дополнительных пошлинах для Китая
Политика
Трамп повысил пошлины для Канады на 10% из-за рекламы с Рейганом
Политика
WSJ узнала, что США изучают возможность отмены пошлин на ряд товаров
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Лавров связал призывы к прекращению огня с желанием Киева выиграть время Политика, 19:32
Лавров ответил на вопрос о «тайном посыле» свитера с «СССР» на Аляске Политика, 19:32
МИД назвал «радикальную перемену» в позиции США по Украине Политика, 19:31
Лавров раскрыл, от кого зависит проведение саммита в Будапеште Политика, 19:30
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 19:28
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 19:28
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Медведев поздравил «друзей России» с успешным испытанием «Буревестника» Политика, 19:17
В Великобритании предложили поделиться ядерным оружием с Германией Политика, 19:11
В Германии полиция ранила уроженца Сибири, грозившего взорвать ресторан Общество, 19:02
«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» после отмены гола на 90-й минуте Спорт, 19:02
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 19:00
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45