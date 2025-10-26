Бессент не исключил, что Китай избежит 100-процентных пошлин США

Трамп и Си Цзиньпин на встрече на полях саммита АТЭС могут достичь соглашения, которое позволит избежать дополнительных 100-процентных пошлин на китайские товары, основа для такой сделки готова, заявил министр финансов США

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, достигнут соглашения, которое позволит избежать введения дополнительных 100-процентных американских пошлин на китайские товары, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире NBC News после переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. 30 октября на полях саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее запланированы переговоры Трампа с китайским лидером.

Бессент сообщил, что Пекин готов заключить сделку после двух дней переговоров в Малайзии. «Основа» для встречи Трампа и Си готова, сказал глава Минфина. «Я также ожидаю, что мы получим своего рода отсрочку по контролю за экспортом редкоземельных металлов, который обсуждали китайцы», — сказал Бессент.

В октябре Китай объявил о введении новых ограничений на экспорт редкоземельных металлов. Согласно новым правилам, иностранные компании должны будут получать разрешение китайского правительства на экспорт продуктов, содержащих даже небольшое количество редкоземельных элементов. Bloomberg связал этот шаг со стремлением Китая усилить рычаги воздействия в торговой войне в преддверии встречи между лидерами. На долю КНР приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов, отмечало агентство. В ответ Вашингтон объявил о введении с 1 ноября дополнительных 100-процентных пошлин на китайские товары.

«Президент Трамп предоставил мне значительные рычаги влияния на переговорах, угрожая 100-процентными пошлинами, и я считаю, что мы достигли очень прочной основы, которая позволит нам избежать этого и обсудить с китайцами многие другие вопросы», — отметил министр.

Среди рычагов давления, которые США могут использовать, Бессент называл ряд контрмер: от природных ресурсов, используемых при производстве пластмасс, до реактивных двигателей и программного обеспечения. Он также упоминал сотни тысяч китайских студентов, обучающихся в США.

Попытку Пекина получить рычаги перед встречей Трампа и Си глава Минфина счел «просчетом». «Но теперь мы общаемся — я уверен, что мы можем продвинуться [в переговорах]», — говорил Бессент.