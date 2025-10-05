 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в небе

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский назвал «одностороннее прекращение огня» путем к дипломатическому решению. В августе он говорил о поддержке только полного перемирия. По мнению Путина, Киев не заинтересован в урегулировании
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Одностороннее прекращение огня в небе возможно и именно оно «может открыть путь настоящей дипломатии», заявил украинский президент Владимир Зеленский и призвал США и Европу усилить давление на Россию.

Зеленский подчеркнул, что Киеву нужна «бóльшая защита, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей».

В ночь на 5 октября в нескольких городах Украины — Львове, Бурштыне (Ивано-Франковская область), Чернигове и в Хмельницкой области были слышны взрывы. ПВО работала также в Киеве и Одесской области.

Трамп счел, что не время просить Путина о прекращении огня на Украине
Политика
Дональд Трамп

Утром в Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. После этого мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что общественный транспорт выйдет на рейс с задержкой. Ранее общественный транспорт остановился после взрывов во Львове.

Там же после взрывов на территории промышленного парка Sparrow возник пожар — местные жители сняли на видео зарево и густой столб дыма.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Во Львове заметили большой столб дыма после взрывов
Политика

В конце сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что сейчас не время просить российского президента Владимира Путина о прекращении огня. «В нужный момент, если мне придется это сделать, это будет жестко», — сказал он.

Путин подчеркивал, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

Переговоры между российской и украинской сторонами в настоящее время приостановлены, сообщил в октябре представить президента России Дмитрий Песков. По его словам, из Киева не поступает никаких сигналов о возможном возобновлении диалога.

Зеленский в августе заявил, что Украина поддерживает полное и немедленное прекращение огня, а не частичное перемирие с Россией в воздушном пространстве. По его словам, Киев пробовал «много разных форматов» прекращения огня, предлагалась и «тишина в небе», а также отказ от ударов по энергетике.

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Украина прекращение огня
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский ввел новые санкции против России
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о нехватке энергоснабжения на ЗАЭС
Политика
Польша отвергла предложение Зеленского закрыть Балтийское море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Искусство голосового сообщения: как записать, чтобы его точно дослушалиПодписка на РБК, 11:59
Что такое реферальные программы на криптобиржах Крипто, 11:58
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Пять дронов сбили на подлете к промышленной зоне в Нижегородской области Политика, 11:53
Тренды, интерфейсы и запрос на удобство: как меняется сфера HR в эпоху ИИ Тренды, 11:53
Как бизнес в России меняется под влиянием ESG-повестки Отрасли, 11:50
Как бизнесу преодолеть зависимость от зарубежных ERP-платформ Отрасли, 11:47
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 11:41
Приносить пользу и работать по своим правилам: зачем молодежи свой бизнес Тренды, 11:40
Крупный пожар на юго-востоке Москвы потушили Общество, 11:40
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 11:37
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 11:34
Путин предупредил США о разрушении отношений из-за ракет Tomahawk Политика, 11:33
Кому проще всего перейти в IT: список профессий с быстрым стартомПодписка на РБК, 11:32