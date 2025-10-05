Зеленский призвал к одностороннему прекращению огня в небе
Одностороннее прекращение огня в небе возможно и именно оно «может открыть путь настоящей дипломатии», заявил украинский президент Владимир Зеленский и призвал США и Европу усилить давление на Россию.
Зеленский подчеркнул, что Киеву нужна «бóльшая защита, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей».
В ночь на 5 октября в нескольких городах Украины — Львове, Бурштыне (Ивано-Франковская область), Чернигове и в Хмельницкой области были слышны взрывы. ПВО работала также в Киеве и Одесской области.
Утром в Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. После этого мэр города Руслан Марцинкив сообщил, что общественный транспорт выйдет на рейс с задержкой. Ранее общественный транспорт остановился после взрывов во Львове.
Там же после взрывов на территории промышленного парка Sparrow возник пожар — местные жители сняли на видео зарево и густой столб дыма.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В конце сентября американский президент Дональд Трамп заявил, что сейчас не время просить российского президента Владимира Путина о прекращении огня. «В нужный момент, если мне придется это сделать, это будет жестко», — сказал он.
Путин подчеркивал, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.
Переговоры между российской и украинской сторонами в настоящее время приостановлены, сообщил в октябре представить президента России Дмитрий Песков. По его словам, из Киева не поступает никаких сигналов о возможном возобновлении диалога.
Зеленский в августе заявил, что Украина поддерживает полное и немедленное прекращение огня, а не частичное перемирие с Россией в воздушном пространстве. По его словам, Киев пробовал «много разных форматов» прекращения огня, предлагалась и «тишина в небе», а также отказ от ударов по энергетике.
