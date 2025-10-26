 Перейти к основному контенту
0

NYT сообщила, с какими трудностями Украине придется столкнутся этой зимой

Сложности могут возникнуть из-за повреждений газовых объектов. Многие домохозяйства рискуют остаться без достаточного отопления, а фабрики могут закрыться из-за перебоев с электричеством и роста цен

В связи с приближением зимы замедляется темп наземных боевых действий, поэтому «энергетическая битва» станет самым активным фронтом в ближайшие месяцы, пишет The New York Times. Из-за холодов Украине придется столкнутся с рядом трудностей.

По ее данным, несколько украинских городов отложили включение централизованного отопления в жилых домах, чтобы справиться с нехваткой газа в связи с повреждениями газовых объектов. Из-за этого растут опасения, что этой зимой многие домохозяйства могут остаться без достаточного отопления в стране.

«Сегодня перед нами стоит задача пережить самый сложный отопительный сезон за все годы полномасштабной войны», — заявил ранее мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме этого, из-за перебоев с электричеством и роста цен на электроэнергию фабрики на Украине рискуют закрыться. Как пишет газета, Украина стремится импортировать как можно больше газа до наступления холодов. По словам европейского чиновника, Украина планирует импортировать около 4 млрд кубометров газа на сумму около $2 млрд.

Минобороны заявило о групповом ударе по объектам ВПК и энергетики Украины
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Летом 2024 года на Украине также пророчили «самую сложную» зиму с начала боевых действий. Исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий тогда назвал причиной повреждения энергетической инфраструктуры.

«Все столкнутся с проблемами с электроснабжением. Поэтому нам нужно готовиться к этому прямо сейчас», — сказал он.

Гендиректор одного из крупнейших украинских частных поставщиков электроэнергии — компании ДТЭК — Максим Тимченко тогда заявил, что самым быстрым способом решения энергетического кризиса является увеличение мощностей Украины по импорту электроэнергии примерно с 1,7 ГВт до 2,2–2,5 ГВт.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

