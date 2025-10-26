Рабочая партия Курдистана объявила о выводе всех своих сил из Турции
Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная террористической организацией в Турции, США и ЕС, объявила о выводе войск из Турецкой Республики в рамках разоружения, сообщает Reuters.
РПК сообщила, что приняла решение вывести все свои силы, чтобы заложить основы того, что она называет «свободной, демократической и братской жизнью». Там призвали турецкое правительство безотлагательно предпринять со своей стороны «правовые и политические» шаги. Анкара должна проложить путь для перехода РПК к «демократической политике» посредством законов об интеграции, говорится в заявлении курдов.
В мае РПК заявила о самороспуске после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненный срок, прекратить вооруженную борьбу против турецкого государства и сложить оружие. Летом курды в Турции, Ираке и Сирии начали сдавать оружие.
Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик в X заявил, что решение РПК о выводе войск стало «конкретным результатом реализации цели правительства «Турция без терроризма» и поможет сформировать «позитивную основу»для юридической стороны процесса.
РПК обосновалась на севере Ирака после того, как в последние годы ее вытеснили за пределы юго-восточной границы Турции. Турецкие военные регулярно наносят удары по курдским базам в этом регионе и создали там несколько военных форпостов. Анкара утверждает, что защищает права курдов, но не допустит сепаратизма.
Оджалан основал РПК в 1978 году, с 1984 года она ведет повстанческую борьбу против Турции. Партия придерживается идей марксизма-ленинизма. Изначально РПК выступала за создание независимого государства Курдистан, однако позднее ее требования смягчились и касались расширения прав курдов и их автономии на юго-востоке Турции. Оджалана задержали в конце 1990-х и приговорили к пожизненному лишению свободы.
Турция и РПК неоднократно предпринимали попытки примирения. Последнее действовало с 2013 по 2015 год и было сорвано после расширения контроля на северо-востоке Сирии связанными с РПК формированиями сирийских курдов.
