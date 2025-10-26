 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Рабочая партия Курдистана объявила о выводе всех своих сил из Турции

В мае РПК заявила о самороспуске после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана из заключения прекратить вооруженную борьбу против турецкого государства и сложить оружие
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Рабочая партия Курдистана (РПК), признанная террористической организацией в Турции, США и ЕС, объявила о выводе войск из Турецкой Республики в рамках разоружения, сообщает Reuters.

РПК сообщила, что приняла решение вывести все свои силы, чтобы заложить основы того, что она называет «свободной, демократической и братской жизнью». Там призвали турецкое правительство безотлагательно предпринять со своей стороны «правовые и политические» шаги. Анкара должна проложить путь для перехода РПК к «демократической политике» посредством законов об интеграции, говорится в заявлении курдов.

Кто такие курды и в чем заключается проблема Курдистана
База знаний
Фото:Chris McGrath / Getty Images

В мае РПК заявила о самороспуске после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненный срок, прекратить вооруженную борьбу против турецкого государства и сложить оружие. Летом курды в Турции, Ираке и Сирии начали сдавать оружие.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик в X заявил, что решение РПК о выводе войск стало «конкретным результатом реализации цели правительства «Турция без терроризма» и поможет сформировать «позитивную основу»для юридической стороны процесса.

РПК обосновалась на севере Ирака после того, как в последние годы ее вытеснили за пределы юго-восточной границы Турции. Турецкие военные регулярно наносят удары по курдским базам в этом регионе и создали там несколько военных форпостов. Анкара утверждает, что защищает права курдов, но не допустит сепаратизма.

Оджалан основал РПК в 1978 году, с 1984 года она ведет повстанческую борьбу против Турции. Партия придерживается идей марксизма-ленинизма. Изначально РПК выступала за создание независимого государства Курдистан, однако позднее ее требования смягчились и касались расширения прав курдов и их автономии на юго-востоке Турции. Оджалана задержали в конце 1990-х и приговорили к пожизненному лишению свободы.

Турция и РПК неоднократно предпринимали попытки примирения. Последнее действовало с 2013 по 2015 год и было сорвано после расширения контроля на северо-востоке Сирии связанными с РПК формированиями сирийских курдов.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Рабочая партия Курдистана курды вывод войск
Материалы по теме
Дамаск и курды договорились о прекращении огня
Политика
Лидер турецких курдов из тюрьмы призвал завершить этап вооруженной борьбы
Политика
В МИД Турции не исключили военную операцию против курдов в Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Оверчук заявил, что Запад не сможет санкциями поставить Россию на колени Политика, 13:24
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
Азербайджан заявил о готовности пропускать товары из России в Армению Политика, 13:12
Российский фаворит на приз новичку сезона провел лучший матч в НХЛ Спорт, 13:08
ВС ударили по энергообъектам Украины и составу для доставки оружия Политика, 13:03
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Путин поручил продолжить военную операцию по плану Генштаба Политика, 12:49
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Рабочая партия Курдистана объявила о выводе всех своих сил из Турции Политика, 12:41
Кремль пообещал жесткий ответ в случае ударов Украины вглубь России Политика, 12:41
Кучеров быстрее всех среди россиян преодолел отметку 1000 очков в НХЛ Спорт, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Время — деньги? Почему скорость принятия решений обходится слишком дорогоПодписка на РБК, 12:16
Над двумя регионами России уничтожили 18 беспилотников Политика, 12:15